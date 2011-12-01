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Descatalogado
SWA2528W/10
Asegurate una conexión confiable
Con este cable podés lograr una conexión de audio confiable entre los componentes.
1,5 m
3,5 mm (macho) a 3,5 mm (hembra)
Este conductor de cobre proporciona alta precisión en la transferencia de señal con mínima resistencia.
El blindaje de cobre puro protege contra la pérdida de señal.
Las conexiones codificadas por colores facilitan la instalación del cable en las entradas y salidas correctas.