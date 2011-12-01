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Cable de doblaje estéreo

SWA4522S/10

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con este cable de doblaje estéreo

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  • 1,5 m

Clavija moldeada para conexiones seguras

Las clavijas moldeadas garantizan conexiones seguras entre componentes y ofrecen mayor durabilidad.

Forro de PVC flexible

El forro de PVC flexible protege el delicado núcleo del cable. Además, ofrece mayor durabilidad y facilita la instalación.

Sistema antitensión de caucho

El sistema antitensión de caucho proporciona una unión firme y flexible entre el cable y el conector.

Especificaciones técnicas

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 187.8 kB
  • 18 June 2025

Instrucciones de uso

  • PDF archivo, 98.7 kB
  • 21 November 2023

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