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Descatalogado

Cable estéreo Y

SWA4527S/10

Experimenta la calidad de sonido

Con este cable obtendrás una conexión de audio fiable entre los componentes. Permite conectar un componente de audio a un receptor o altavoces de ampliación.

Ver todos los beneficios

con este cable estéreo "Y"

Experimenta la calidad de sonido

  • 1,5 m

  • 3,5 mm (macho) a 2 RCA (macho)

Mínima degradación de la señal con los conectores chapados en oro

Los conectores de alta calidad minimizan la pérdida de señal.

Agarre ergonómico y antideslizante para un uso fácil

Su agarre antideslizante facilita la conexión de los componentes de forma cómoda y ergonómica.

Clavija moldeada para conexiones seguras

Las clavijas moldeadas garantizan conexiones seguras entre componentes y ofrecen mayor durabilidad.

Especificaciones técnicas

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 192.1 kB
  • 18 June 2025

Instrucciones de uso

  • PDF archivo, 114.4 kB
  • 26 November 2023

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