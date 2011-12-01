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Descatalogado
SWA4527S/10
Experimenta la calidad de sonido
Con este cable obtendrás una conexión de audio fiable entre los componentes. Permite conectar un componente de audio a un receptor o altavoces de ampliación.
1,5 m
3,5 mm (macho) a 2 RCA (macho)
Los conectores de alta calidad minimizan la pérdida de señal.
Su agarre antideslizante facilita la conexión de los componentes de forma cómoda y ergonómica.
Las clavijas moldeadas garantizan conexiones seguras entre componentes y ofrecen mayor durabilidad.