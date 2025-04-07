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5000 seriesAuriculares inalámbricos supraaurales

TAH5209BK/00

4.3

| (16) Reseñas | 93% ha recomendado este producto

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro

Comodidad superior, sonido excelente, plegado compacto

Ponte estos auriculares supraaurales inalámbricos y disfrutarás de una verdadera comodidad mientras escuchas. Obtendrás un sonido rico con graves profundos incluso a volúmenes bajos y hasta 65 horas de reproducción. Además, se pliegan fácilmente para un almacenamiento compacto sobre la marcha.

Ver todos los beneficios

Comodidad superior, sonido excelente, plegado compacto

  • Auriculares supraaurales ligeros

  • Sonido natural y graves dinámicos

  • Hasta 65 horas de reproducción

  • Llamadas nítidas

Tan ligeros y cómodos que podrás llevarlos durante horas

Tan ligeros y cómodos que podrás llevarlos durante horas

Estos auriculares supraaurales están preparados para ofrecer comodidad en el día a día. La banda de sujeción acolchada es tan ligera que apenas la notarás y las suaves almohadillas se pueden inclinar para ajustarlas a la perfección. Cada auricular está acolchado con espuma viscoelástica: cuanto más los lleves,más te gustarán.

Sonido excelente incluso a bajo volumen con los graves dinámicos

Sonido excelente incluso a bajo volumen con los graves dinámicos

Los controladores de 40 mm ofrecen un sonido excelente y un aislamiento del ruido pasivo decente gracias al ajuste supraaural. Si te gusta una buena línea de graves,activa los bajos dinámicos a través de la aplicación Philips Headphones para disfrutar de toda la potencia de tus canciones favoritas incluso si escuchas en silencio.

Hasta 65 horas de reproducción con carga rápida

Hasta 65 horas de reproducción con carga rápida

Con hasta 65 horas de reproducción,estos auriculares inalámbricos te acompañarán a través de numerosas listas de reproducción. Se recargan completamente en tan solo 2 horas mediante USB-C y una carga rápida de 5 minutos te proporcionará suficiente energía para seguir reproduciendo música durante 3 horas más.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

16

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

1

07/04/2025

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Over- ear excellence

The headphones I've bought are perfect for me- I was tired of in ear buds falling out whilst walking. Can answer the phone by a button and the music sounds rich.

Ventajas

Excellent fit and comfortable to wear. Sound is superb. Ability to answer calls adds another layer. Great price.

Contras

N/A

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 series TAH5209BK Over-ear wireless headphones

Fecha de uso 2025-03-07

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 series TAH5209BK Over-ear wireless headphones

Fecha de uso 2025-03-07

16/05/2026

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Super

Die Kopfhörer haben wie ich finde ein guten Sound. Der aku hält sehr lange. Und man kann sie kompakt zusammen klappen und mitnehmen

Esta reseña se realizó para 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Fecha de uso 2026-02-16

Esta reseña se realizó para 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Fecha de uso 2026-02-16

17/04/2026

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Het werkt prima

Prima koptelefoon,met een mooie app erbij voor telefoon werkt prima.

Ventajas

Zeer goed product.

Contras

Geen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 series TAH5209BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Fecha de uso 2025-03-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 series TAH5209BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Fecha de uso 2025-03-17

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