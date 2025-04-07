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Comodidad superior, sonido excelente, plegado compacto
Ponte estos auriculares supraaurales inalámbricos y disfrutarás de una verdadera comodidad mientras escuchas. Obtendrás un sonido rico con graves profundos incluso a volúmenes bajos y hasta 65 horas de reproducción. Además, se pliegan fácilmente para un almacenamiento compacto sobre la marcha.
Auriculares supraaurales ligeros
Sonido natural y graves dinámicos
Hasta 65 horas de reproducción
Llamadas nítidas
Estos auriculares supraaurales están preparados para ofrecer comodidad en el día a día. La banda de sujeción acolchada es tan ligera que apenas la notarás y las suaves almohadillas se pueden inclinar para ajustarlas a la perfección. Cada auricular está acolchado con espuma viscoelástica: cuanto más los lleves,más te gustarán.
Los controladores de 40 mm ofrecen un sonido excelente y un aislamiento del ruido pasivo decente gracias al ajuste supraaural. Si te gusta una buena línea de graves,activa los bajos dinámicos a través de la aplicación Philips Headphones para disfrutar de toda la potencia de tus canciones favoritas incluso si escuchas en silencio.
Con hasta 65 horas de reproducción,estos auriculares inalámbricos te acompañarán a través de numerosas listas de reproducción. Se recargan completamente en tan solo 2 horas mediante USB-C y una carga rápida de 5 minutos te proporcionará suficiente energía para seguir reproduciendo música durante 3 horas más.
4.3
de 4
16
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
Ollie- D
07/04/2025
United Kingdom
Comprador verificado
Over- ear excellence
The headphones I've bought are perfect for me- I was tired of in ear buds falling out whilst walking. Can answer the phone by a button and the music sounds rich.
Ventajas
Excellent fit and comfortable to wear. Sound is superb. Ability to answer calls adds another layer. Great price.
Contras
N/A
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 series TAH5209BK Over-ear wireless headphones
Fecha de uso 2025-03-07
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 series TAH5209BK Over-ear wireless headphones
Fecha de uso 2025-03-07
Andreash133
16/05/2026
Deutschland
Comprador verificado
Super
Die Kopfhörer haben wie ich finde ein guten Sound. Der aku hält sehr lange. Und man kann sie kompakt zusammen klappen und mitnehmen
Esta reseña se realizó para 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Fecha de uso 2026-02-16
Esta reseña se realizó para 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Fecha de uso 2026-02-16
BlauwA3
17/04/2026
Nederland
Comprador verificado
Het werkt prima
Prima koptelefoon,met een mooie app erbij voor telefoon werkt prima.
Ventajas
Zeer goed product.
Contras
Geen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 series TAH5209BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Fecha de uso 2025-03-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 series TAH5209BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Fecha de uso 2025-03-17