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Brilla como una estrella
Prepárate para bailar con los originales auriculares de diadema que se iluminan. Estos resistentes auriculares inalámbricos tienen un volumen limitado a 85 dB. El panel LED del auricular permite a los niños iluminar su estilo con luces de colores.
Altavoces 32 mm, cerrado parte post.
De diadema
Almohadillas suaves para las orejas
Desde viajes hasta una semana de tiempo en pantalla, a los niños les encantarán estos auriculares de diadema inalámbricos. Disfrutarán de 20 horas de reproducción con una sola carga: suficiente para entretenerlos durante varios días.
Especialmente diseñados para proteger los oídos de los más jóvenes, estos auriculares cuentan con altavoces acústicos de 32 mm limitados a 85 dB. Podrás relajarte, sabiendo que tus hijos están disfrutando de sus canciones, videos y juegos de manera segura.
Suaves almohadillas en los auriculares y en la banda de sujeción que ofrecen comodidad a los niños mientras están escuchando música o viendo a sus YouTubers favoritos.
4.2
de 4
5
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
Marcos43
08/04/2020
España
regalazo
mi sobrino está encantado con el regalo que le he hecho. no puede parar con las luces. además suenan bien y tienen buena autonomía.
Ventajas
pensado para los niños
Contras
un poco más de autonomía
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Fecha de uso 2019-03-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Fecha de uso 2019-03-08
Cata78
07/01/2021
Italia
Empleado de Philips
Eccezionale Dono Natalizio
[Employee of philipsglobal] Ho scelto di regalare alle mie due Figlie di 6 e 8 anni queste cuffie per Natale, Bhe che dire Regalo azzeccatissimo è stato facilissimo collegare le cuffie al Tablet grazie al Bluetooth ed il suono è veramente coinvolgente ed eccezionale nonostante la limitazione di Db messa appunto per tutelare l'udito dei più piccoli. Il tocco in più molto apprezzato è di certo il padiglione che si illumina chicca che le mie figlie Amano moltissimo. Grazie Philips per aver illuminato e regalato gioia alle mie piccole Principesse!!!! Top
Ventajas
Suono, Facilità d'uso, Padiglione che si illumina
Contras
Sinceramente nessuo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAKH402PK Cuffia wireless
Fecha de uso 2019-12-07
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAKH402PK Cuffia wireless
Fecha de uso 2019-12-07
usuario imaginario
06/09/2021
España
Justo lo que necesitaba mi niña y esta encantada.
Fácil de usar, cómodo y divertido para los niños. Se conecta muy fácil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Fecha de uso 2021-08-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Fecha de uso 2021-08-06