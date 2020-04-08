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Auriculares inalámbricos

TAKH402BL/00

4.2

| (5) Reseñas | 80% ha recomendado este producto

Disponible en

Blue
Blue
Rosa
Rosa

Brilla como una estrella

Prepárate para bailar con los originales auriculares de diadema que se iluminan. Estos resistentes auriculares inalámbricos tienen un volumen limitado a 85 dB. El panel LED del auricular permite a los niños iluminar su estilo con luces de colores.

Ver todos los beneficios

Brilla como una estrella

  • Altavoces 32 mm, cerrado parte post.

  • De diadema

  • Almohadillas suaves para las orejas

20 horas de reproducción. Sin cables, sin enredos

Desde viajes hasta una semana de tiempo en pantalla, a los niños les encantarán estos auriculares de diadema inalámbricos. Disfrutarán de 20 horas de reproducción con una sola carga: suficiente para entretenerlos durante varios días.

Altavoces acústicos de 32 mm. Sonido nítido

Especialmente diseñados para proteger los oídos de los más jóvenes, estos auriculares cuentan con altavoces acústicos de 32 mm limitados a 85 dB. Podrás relajarte, sabiendo que tus hijos están disfrutando de sus canciones, videos y juegos de manera segura.

Cómoda almohadilla de la banda de sujeción y en los auriculares. Perfecta para las orejas de los más pequeños

Suaves almohadillas en los auriculares y en la banda de sujeción que ofrecen comodidad a los niños mientras están escuchando música o viendo a sus YouTubers favoritos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

5

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

2
1

08/04/2020

España

España

regalazo

mi sobrino está encantado con el regalo que le he hecho. no puede parar con las luces. además suenan bien y tienen buena autonomía.

Ventajas

pensado para los niños

Contras

un poco más de autonomía

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Fecha de uso 2019-03-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Fecha de uso 2019-03-08

07/01/2021

Italia

Italia

Empleado de Philips

Eccezionale Dono Natalizio

[Employee of philipsglobal] Ho scelto di regalare alle mie due Figlie di 6 e 8 anni queste cuffie per Natale, Bhe che dire Regalo azzeccatissimo è stato facilissimo collegare le cuffie al Tablet grazie al Bluetooth ed il suono è veramente coinvolgente ed eccezionale nonostante la limitazione di Db messa appunto per tutelare l'udito dei più piccoli. Il tocco in più molto apprezzato è di certo il padiglione che si illumina chicca che le mie figlie Amano moltissimo. Grazie Philips per aver illuminato e regalato gioia alle mie piccole Principesse!!!! Top

Ventajas

Suono, Facilità d'uso, Padiglione che si illumina

Contras

Sinceramente nessuo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAKH402PK Cuffia wireless

Fecha de uso 2019-12-07

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAKH402PK Cuffia wireless

Fecha de uso 2019-12-07

06/09/2021

España

España

Justo lo que necesitaba mi niña y esta encantada.

Fácil de usar, cómodo y divertido para los niños. Se conecta muy fácil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Fecha de uso 2021-08-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Fecha de uso 2021-08-06

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