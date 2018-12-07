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Descatalogado
Televisor LED ultrafino
El elegante diseño de la serie Philips 4000 con Digital Crystal Clear te ofrece una excelente relación calidad-precio para tu hogar. Disfruta de su calidad de imagen HD con Perfect Motion Rate y un sonido nítido para una experiencia de entretenimiento cómoda.
80 cm (32")
Televisor LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Elegante, de vanguardia, refinado y preciso; así es el diseño ultraplano de Philips. Si tenemos en cuenta la sofisticación que proporciona este producto a tu decoración, no debería sorprender que algo tan fino despierte tanto interés.
Oscuros, misteriosos e increíblemente resistentes, los soportes ultradelgados negros de Philips llevan tu televisor a otro nivel. Su construcción duradera en un diseño ultradelgado exuda una elegancia y estilo acordes con tu nuevo televisor. Y con su impactante posición, es una maravillosa contemplar cómo algo tan pequeño puede hacer tanto.
Philips ha creado Digital Crystal Clear para que puedas disfrutar de unas imágenes que parecen naturales desde cualquier fuente. Tanto si estás viendo tu serie favorita o película, como si se trata de las noticias o vas a ver algo con los amigos, podrás disfrutar de contenido multimedia en un contraste, color y nitidez óptimos.
4.5
de 4
6
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
PERIFRASTICO
07/12/2018
España
BUEN TELEVISOR
Es un buen televisor, la única pega es que para ordenar los canales, primero los tienes que incluir todos en favoritos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PHS4001 Televisor LED ultrafino
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PHS4001 Televisor LED ultrafino
twisterama33
09/04/2017
España
Comprador verificado
Manual de instrucciones
Es lo que le falta, un manual de instrucciones de mano par a poder consultar cualquier característica. En caso de que haya, les agradecería que me enviarán uno en español.
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PHS4001 Televisor LED ultrafino
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PHS4001 Televisor LED ultrafino
valdemar432
26/03/2021
Portugal
qualidade de imagem
muito boa avaliação recomendaria ate a um familiar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PHS4001 Televisor LED ultra fino
Fecha de uso 2021-02-26
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PHS4001 Televisor LED ultra fino
Fecha de uso 2021-02-26
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
Este televisor no es compatible con las opciones de pausa de televisión ni de grabación USB cuando la tarjeta CI Plus CAM está insertada