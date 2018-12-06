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Descatalogado
49PUS7909/12
Televisor LED 4K Ultra HD ultraplano, con tecnología Android
La tecnología Ultra HD se aúna al poder de Android en los televisores Ultra HD de la serie Philips 7900. Gracias a su tiempo de procesamiento rápido Quad Core, podrás navegar por tu Smart TV en un suspiro. Además, la incorporación de Ambilight y el diseño sin bisel intensifican aún más la experiencia de visualización.
123 cm (49")
Televisor LED 4K Ultra HD
Quad Core
Doble sintonizador TDT/T2/C/S/S2
Disfruta de la televisión como nunca antes gracias a la resolución cuatro veces superior a la de un televisor Full HD convencional. Los 3840 x 2160 píxeles proporcionan una imagen tan refinada y realista que parece una ventana a un nuevo mundo.
Si has diseñado una casa para que sea tu hogar, ¿por qué no eliges un televisor que combine a la perfección con el ambiente cálido y acogedor que has conseguido? Al proyectar una luz mucho más amplia desde dos lados de la pantalla del televisor sobre la pared que lo rodea, la exclusiva tecnología Ambilight de Philips ofrece una pantalla más amplia con la que disfrutarás de una experiencia visual aún más envolvente.
Nada genera más adrenalina que la diversión que proporcionan los juegos, los eventos deportivos trepidantes o las películas de acción. Por este motivo, este televisor Philips cuenta con una frecuencia Perfect Motion Rate de 600 Hz; así podrás disfrutar de imágenes en resolución Ultra HD sin distorsiones. Aunque te dé un vuelco el corazón, no debería suceder lo mismo con la imagen que ves.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
2.6
de 4
464
Reseñas
Jou15
06/12/2018
España
Un producto perfecto
Compre la serie 7500 de philips 7503 ambiligth y funciona perfectamente, el android tv va muy fluido y reproduce la mayoría de archivos por usb, un poco raro lo de ordenar canales oero por lo demas y el precio una oasada de tv.
Esta reseña se realizó para 7900 series 55PUS7909 Televisor 4K Ultra HD ultraplano, tec. Android™
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kantroxo
28/05/2017
España
para lo que cuesta esta genial
tiene sus cosillas pero con las ultimas actualizaciones funciona perfectamente, es un poco lento y a veces se pilla un poco, pero se ve genial y tiene multitud de opciones interesantes y un precio mucho mas interesante aun
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7900 series 49PUS7909 Televisor 4K Ultra HD ultraplano, tec. Android™
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7900 series 49PUS7909 Televisor 4K Ultra HD ultraplano, tec. Android™
Ferblan
06/01/2017
España
Hasta la fecha va perfecto!Como un tiro!
Al no encontrarlo en tiendas compré esta tv hace unos meses de ocasión, Outlet. Venía de otro Philips de 40" dual core 4k 3d activo, este, si era una pava de lento. Por el contrario este modelo va como un tiro, le instalé el último firmware y no puedo estar más contento. Ni un solo fallo. Solo tuve que consultar a Philips por chat ( me atendieron muy amablemente al instante) sobre como activar el puntero del mouse en el mando a distancia y se resolvió con las indicaciones muy efectivas que me dieron, no fueron otras que reiniciar, después de instalar el último firmware. El 3D pasivo fantástico, mejor que el activo, la navegación por YouTube y Google, más de lo mismo, se conecta a la red por por cable o por wifi, sin ningún problema, la calidad 4k y sonido de 10. Cuento mi experiencia y soy de los que cambian de tv cada dos años como mucho.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7900 series 49PUS7909 Televisor 4K Ultra HD ultraplano, tec. Android™
Sí, recomiendo este producto
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Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TV.
Las ofertas de aplicaciones de Android varían en función del país. Para obtener más detalles visita tu tienda local de Google Play.
Para las aplicaciones de Smart TV, visita www.philips.com/TV para descubrir los servicios que ofrecemos en tu país
La oferta de Cloud TV depende de la normativa de cada país y de su disponibilidad en el mismo
La compatibilidad depende de la certificación Wi-Fi Miracast de Android 4.2 o posterior. Para obtener más información, consulta la documentación del dispositivo.
La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.
La cámara para el televisor de Philips (PTA317) se vende por separado.
Los padres deben vigilar a sus hijos durante la visualización en 3D y asegurarse de que no experimentan ninguna molestia de las descritas anteriormente. La visualización en 3D no es recomendable para niños de menos de 6 años, ya que su sistema visual aún no se ha desarrollado por completo.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
La EPG y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.