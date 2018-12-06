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Descatalogado

7900 seriesTelevisor 4K Ultra HD ultraplano, tec. Android™

49PUS7909/12

2.6

| (464) Reseñas

Televisor LED 4K Ultra HD ultraplano, con tecnología Android

La tecnología Ultra HD se aúna al poder de Android en los televisores Ultra HD de la serie Philips 7900. Gracias a su tiempo de procesamiento rápido Quad Core, podrás navegar por tu Smart TV en un suspiro. Además, la incorporación de Ambilight y el diseño sin bisel intensifican aún más la experiencia de visualización.

Ver todos los beneficios
TV brand claim gold

El 99,91 % de las personas que prueban Ambilight TV no quieren devolverlo nunca. 1

Con Ambilight en 2 lados

Televisor LED 4K Ultra HD ultraplano, con tecnología Android

  • 123 cm (49")

  • Televisor LED 4K Ultra HD

  • Quad Core

  • Doble sintonizador TDT/T2/C/S/S2

4K Ultra HD: resolución como nunca antes has visto

4K Ultra HD: resolución como nunca antes has visto

Disfruta de la televisión como nunca antes gracias a la resolución cuatro veces superior a la de un televisor Full HD convencional. Los 3840 x 2160 píxeles proporcionan una imagen tan refinada y realista que parece una ventana a un nuevo mundo.

Ambilight cambia para siempre la forma de ver la televisión

Ambilight cambia para siempre la forma de ver la televisión

Si has diseñado una casa para que sea tu hogar, ¿por qué no eliges un televisor que combine a la perfección con el ambiente cálido y acogedor que has conseguido? Al proyectar una luz mucho más amplia desde dos lados de la pantalla del televisor sobre la pared que lo rodea, la exclusiva tecnología Ambilight de Philips ofrece una pantalla más amplia con la que disfrutarás de una experiencia visual aún más envolvente.

PMR de 600 Hz Ultra HD para imágenes en movimiento sin distorsiones

PMR de 600 Hz Ultra HD para imágenes en movimiento sin distorsiones

Nada genera más adrenalina que la diversión que proporcionan los juegos, los eventos deportivos trepidantes o las películas de acción. Por este motivo, este televisor Philips cuenta con una frecuencia Perfect Motion Rate de 600 Hz; así podrás disfrutar de imágenes en resolución Ultra HD sin distorsiones. Aunque te dé un vuelco el corazón, no debería suceder lo mismo con la imagen que ves.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.6

de 4

464

Reseñas

06/12/2018

España

España

Un producto perfecto

Compre la serie 7500 de philips 7503 ambiligth y funciona perfectamente, el android tv va muy fluido y reproduce la mayoría de archivos por usb, un poco raro lo de ordenar canales oero por lo demas y el precio una oasada de tv.

Esta reseña se realizó para 7900 series 55PUS7909 Televisor 4K Ultra HD ultraplano, tec. Android™

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28/05/2017

España

España

para lo que cuesta esta genial

tiene sus cosillas pero con las ultimas actualizaciones funciona perfectamente, es un poco lento y a veces se pilla un poco, pero se ve genial y tiene multitud de opciones interesantes y un precio mucho mas interesante aun

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7900 series 49PUS7909 Televisor 4K Ultra HD ultraplano, tec. Android™

Sí, recomiendo este producto

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06/01/2017

España

España

Hasta la fecha va perfecto!Como un tiro!

Al no encontrarlo en tiendas compré esta tv hace unos meses de ocasión, Outlet. Venía de otro Philips de 40" dual core 4k 3d activo, este, si era una pava de lento. Por el contrario este modelo va como un tiro, le instalé el último firmware y no puedo estar más contento. Ni un solo fallo. Solo tuve que consultar a Philips por chat ( me atendieron muy amablemente al instante) sobre como activar el puntero del mouse en el mando a distancia y se resolvió con las indicaciones muy efectivas que me dieron, no fueron otras que reiniciar, después de instalar el último firmware. El 3D pasivo fantástico, mejor que el activo, la navegación por YouTube y Google, más de lo mismo, se conecta a la red por por cable o por wifi, sin ningún problema, la calidad 4k y sonido de 10. Cuento mi experiencia y soy de los que cambian de tv cada dos años como mucho.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7900 series 49PUS7909 Televisor 4K Ultra HD ultraplano, tec. Android™

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Avisos legales

  1. Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones. 

  1. La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TV.

  2. Las ofertas de aplicaciones de Android varían en función del país. Para obtener más detalles visita tu tienda local de Google Play.

  3. Para las aplicaciones de Smart TV, visita www.philips.com/TV para descubrir los servicios que ofrecemos en tu país

  4. La oferta de Cloud TV depende de la normativa de cada país y de su disponibilidad en el mismo

  5. La compatibilidad depende de la certificación Wi-Fi Miracast de Android 4.2 o posterior. Para obtener más información, consulta la documentación del dispositivo.

  6. La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.

  7. La cámara para el televisor de Philips (PTA317) se vende por separado.

  8. Los padres deben vigilar a sus hijos durante la visualización en 3D y asegurarse de que no experimentan ninguna molestia de las descritas anteriormente. La visualización en 3D no es recomendable para niños de menos de 6 años, ya que su sistema visual aún no se ha desarrollado por completo.

  9. El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

  10. Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

  11. La EPG y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

  12. (Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.