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Descatalogado

6700 seriesSmart TV 4K LED Ultra HD ultraplano

65PUS6703/12

3.7

| (354) Reseñas

Smart TV 4K LED Ultra HD ultraplano

Relájate y disfruta de la increíble calidad de 4K UHD en un Smart TV muy fácil de utilizar. Accede a tu contenido preferido al instante con SAPHI, visualiza imágenes de aspecto natural y nítido gracias a Pixel Precise Ultra HD y enlázalo todo con Ambilight.

Ver todos los beneficios
TV brand claim gold

El 99,91 % de las personas que prueban Ambilight TV no quieren devolverlo nunca. 1

con Ambilight en 3 lados

Smart TV 4K LED Ultra HD ultraplano

  • TV Ambilight de 164 cm (65")

  • Índice de rendimiento de imagen de 1100

  • HDR Plus

  • Pixel Precise Ultra HD

Micro Dimming optimiza el contraste del televisor

Micro Dimming optimiza el contraste del televisor

Gracias a nuestro software especial que analiza la imagen en 6400 zonas diferentes y la ajusta en consecuencia, disfrutarás de un contraste y una calidad de imagen increíbles para vivir una experiencia visual realista.

Graves profundos y diálogos nítidos.

DTS HD conserva el contenido del sonido original para optimizar el procesamiento del sonido, a fin de que podás disfrutar de un sonido mejorado desde los altavoces con unos diálogos nítidos.

SAPHI. La forma más inteligente de disfrutar de tu televisor.

SAPHI. La forma más inteligente de disfrutar de tu televisor.

SAPHI es un sistema operativo rápido e intuitivo que hace que sea un verdadero placer usar tu Smart TV de Philips. Disfruta de una gran calidad de imagen y del acceso con un solo botón a un menú de iconos sencillo. Controla el televisor con facilidad y desplázate rápidamente a las aplicaciones para Smart TV de Philips más populares como YouTube, Netflix, y mucho más.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

354

Reseñas

20/08/2019

España

España

Comprador verificado

TV tiene gran imagen y el Ambilight lo mejor

Cuando la compre me salio bien de precio, aunque desconfiaba un poco por comentarios sobre la marca, pero a día de hoy super contento calidad de imagen, ambilight y buen sonido por poner un pero pocas aplicaciones para el sistemas operativo que lleva smart tv

Ventajas

Calidad de imagen y ambilight

Contras

pocas aplicaciones para smart tv

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 6700 series 43PUS6703 Smart TV 4K LED Ultra HD ultraplano

Fecha de uso 2019-02-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 6700 series 43PUS6703 Smart TV 4K LED Ultra HD ultraplano

Fecha de uso 2019-02-20

12/06/2019

España

España

producto 10

Cumple mis expectativas , producto 10.Imagen perfecta y su diseño extra fino le hace muy estético.

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 6700 series 43PUS6703 Smart TV 4K LED Ultra HD ultraplano

31/05/2019

España

España

ESTE PRODUCTO ES EXCELENTE

LA CALIDAD DE IMAGEN ES ESPECTACULAR,Y JUNTO AL AMBILIGHT,HACE QUE SE DISFRUTE DE CADA SESION DE CINE. AÑADO TAMBIEN LA ALTA CALIDAD DE SONIDO.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 6700 series 43PUS6703 Smart TV 4K LED Ultra HD ultraplano

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones. 

  1. La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

  2. Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

  3. El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

  4. (Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.

  5. La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Las aplicaciones de Smart TV varían según el modelo de televisor y el país. Para obtener más información, visita: www.philips.com/smarttv.

  7. La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.

  8. La compatibilidad depende de la certificación Wi-Fi Miracast de Android 4.2 o posterior. Para obtener más información, consulta la documentación del dispositivo.

  9. Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.