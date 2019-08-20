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Descatalogado
65PUS6703/12
Smart TV 4K LED Ultra HD ultraplano
Relájate y disfruta de la increíble calidad de 4K UHD en un Smart TV muy fácil de utilizar. Accede a tu contenido preferido al instante con SAPHI, visualiza imágenes de aspecto natural y nítido gracias a Pixel Precise Ultra HD y enlázalo todo con Ambilight.
TV Ambilight de 164 cm (65")
Índice de rendimiento de imagen de 1100
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Gracias a nuestro software especial que analiza la imagen en 6400 zonas diferentes y la ajusta en consecuencia, disfrutarás de un contraste y una calidad de imagen increíbles para vivir una experiencia visual realista.
DTS HD conserva el contenido del sonido original para optimizar el procesamiento del sonido, a fin de que podás disfrutar de un sonido mejorado desde los altavoces con unos diálogos nítidos.
SAPHI es un sistema operativo rápido e intuitivo que hace que sea un verdadero placer usar tu Smart TV de Philips. Disfruta de una gran calidad de imagen y del acceso con un solo botón a un menú de iconos sencillo. Controla el televisor con facilidad y desplázate rápidamente a las aplicaciones para Smart TV de Philips más populares como YouTube, Netflix, y mucho más.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.7
de 4
354
Reseñas
Borrallo79
20/08/2019
España
Comprador verificado
TV tiene gran imagen y el Ambilight lo mejor
Cuando la compre me salio bien de precio, aunque desconfiaba un poco por comentarios sobre la marca, pero a día de hoy super contento calidad de imagen, ambilight y buen sonido por poner un pero pocas aplicaciones para el sistemas operativo que lleva smart tv
Ventajas
Calidad de imagen y ambilight
Contras
pocas aplicaciones para smart tv
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6700 series 43PUS6703 Smart TV 4K LED Ultra HD ultraplano
Fecha de uso 2019-02-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6700 series 43PUS6703 Smart TV 4K LED Ultra HD ultraplano
Fecha de uso 2019-02-20
jon01
12/06/2019
España
producto 10
Cumple mis expectativas , producto 10.Imagen perfecta y su diseño extra fino le hace muy estético.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6700 series 43PUS6703 Smart TV 4K LED Ultra HD ultraplano
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6700 series 43PUS6703 Smart TV 4K LED Ultra HD ultraplano
BETTYBOOP
31/05/2019
España
ESTE PRODUCTO ES EXCELENTE
LA CALIDAD DE IMAGEN ES ESPECTACULAR,Y JUNTO AL AMBILIGHT,HACE QUE SE DISFRUTE DE CADA SESION DE CINE. AÑADO TAMBIEN LA ALTA CALIDAD DE SONIDO.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6700 series 43PUS6703 Smart TV 4K LED Ultra HD ultraplano
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6700 series 43PUS6703 Smart TV 4K LED Ultra HD ultraplano
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
Las aplicaciones de Smart TV varían según el modelo de televisor y el país. Para obtener más información, visita: www.philips.com/smarttv.
La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.
La compatibilidad depende de la certificación Wi-Fi Miracast de Android 4.2 o posterior. Para obtener más información, consulta la documentación del dispositivo.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.