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Descatalogado

Videocámara de alta definición

CAM102BU/00

4.2

| (5) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil

La videocámara ESee CAM102 te permite guardar tus recuerdos con gran nitidez, gracias a la grabación Full HD. Graba vídeos con sólo tocar un botón y compártelos de forma instantánea en el televisor y online. Conecta dispositivos sin complicaciones gracias a la toma USB integrada.

Ver todos los beneficios

Revive tus recuerdos en HD

Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil

El pregrabado de 3 segundos captura momentos que te pillan por sorpresa

El pregrabado de 3 segundos captura momentos que te pillan por sorpresa

Los mejores momentos de la vida algunas veces te pillan desprevenido. Sin embargo, con el pregrabado de 3 segundos puedes grabar más, incluso si presionas el botón unos segundos más tarde. Con la opción de pregrabado seleccionada, la videocámara comenzará a grabar automáticamente tres segundos antes de que presiones el botón de grabado. Con este búfer, nunca más te dejarás algo sin grabar.

Resolución de hasta 5 megapíxeles para fotografías de alta calidad

Resolución de hasta 5 megapíxeles para fotografías de alta calidad

Conexión de TV directa mediante HDMI para ver tus vídeos en HD

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

5

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

20/02/2012

Nederland

Nederland

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM102BU HD-camcorder

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM102BU HD-camcorder

24/03/2012

Danmark

Danmark

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM102BU HD-videokamera

14/01/2012

Nederland

Nederland

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM102BU HD-camcorder

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