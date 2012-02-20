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Descatalogado
Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil
La videocámara ESee CAM102 te permite guardar tus recuerdos con gran nitidez, gracias a la grabación Full HD. Graba vídeos con sólo tocar un botón y compártelos de forma instantánea en el televisor y online. Conecta dispositivos sin complicaciones gracias a la toma USB integrada.
Los mejores momentos de la vida algunas veces te pillan desprevenido. Sin embargo, con el pregrabado de 3 segundos puedes grabar más, incluso si presionas el botón unos segundos más tarde. Con la opción de pregrabado seleccionada, la videocámara comenzará a grabar automáticamente tres segundos antes de que presiones el botón de grabado. Con este búfer, nunca más te dejarás algo sin grabar.
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4.2
de 4
5
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Pienvt309
20/02/2012
Nederland
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102BU HD-camcorder
Sí, recomiendo este producto
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biwifa
24/03/2012
Danmark
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102BU HD-videokamera
Sí, recomiendo este producto
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14/01/2012
Nederland
Sí, recomiendo este producto
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