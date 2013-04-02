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Descatalogado

Videocámara de alta definición

CAM102SB/00

3.6

| (5) Reseñas | 80% ha recomendado este producto

Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil

La videocámara ESee CAM102 te permite guardar tus recuerdos con gran nitidez, gracias a la grabación Full HD. Graba vídeos con sólo tocar un botón y compártelos de forma instantánea en el televisor y online. Conecta dispositivos sin complicaciones gracias a la toma USB integrada.

Ver todos los beneficios

Revive tus recuerdos en HD

Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil

Ranura para tarjeta Micro SD de hasta 32 GB, 16 horas de vídeos en HD

Ranura para tarjeta Micro SD de hasta 32 GB, 16 horas de vídeos en HD

Gracias a la ranura para tarjetas micro SD de la videocámara Philips, podrás grabar todo lo que quieras. Compactas pero grandes en cuanto a capacidad, las tarjetas micro SD guardan con seguridad todos tus vídeos y tus fotos. Su tamaño diminuto también facilita enormemente la tarea de llevar unas cuantas contigo. La ranura de tarjetas de la videocámara acepta todas las tarjetas universales micro SD, por lo que podrás ampliar la memoria hasta 32 GB, o lo que es lo mismo, hasta 16 horas de vídeo en alta definición. ¡Graba sin miedo!

Software de edición de vídeos para personalizar tus vídeos

Rememora tus recuerdos con todo detalle con vídeos en full HD

Rememora tus recuerdos con todo detalle con vídeos en full HD

Graba y disfruta de vídeos en calidad de alta definición (full HD 1080p). "1080" se refiere a la resolución de la pantalla, al número de líneas horizontales presentes y “p” es la inicial de “progressive scan” (escaneado progresivo), la aparición secuencial de las líneas en cada fotograma. 1080p aporta a los vídeos una calidad superior a la habitual en los teléfonos móviles y las cámaras digitales. Además, la videocámara usa el mismo formato de vídeo que los reproductores Blu-ray y discos - H.264. Este formato altamente sofisticado te ofrece una calidad de imagen de alta definición superior, para que puedas apreciar tus recuerdos en vídeo con claridad cristalina.

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Opiniones

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3.6

de 4

5

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

1

02/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Very nice and easy to use :)

This pocket cam is very nice and easy to use in any situations. Nice and handly design, god qualtiy on movies and images. Smartly devices.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM102SB HD camcorder

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM102SB HD camcorder

01/09/2013

Italia

Italia

Prodotto molto maneggevole

Questa videocamera per quanto mi riguarda è stato un ottimo acquisto perché prima di tutto ho risolto il problema dell'ingombro e quando sono in giro posso tranquillamente tenerla in tasca. Nonostante la grandezza contenuta comunque la qualità delle registrazioni è ottima.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM102SB Videocamera HD

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM102SB Videocamera HD

25/09/2012

Italia

Italia

Buono

Mi aspettavo una maggiore durata della batteria, soprattutto in rapporto alla durata della sua ricarica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM102SB Videocamera HD

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM102SB Videocamera HD

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