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Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil
La videocámara ESee CAM102 te permite guardar tus recuerdos con gran nitidez, gracias a la grabación Full HD. Graba vídeos con sólo tocar un botón y compártelos de forma instantánea en el televisor y online. Conecta dispositivos sin complicaciones gracias a la toma USB integrada.
Gracias a la ranura para tarjetas micro SD de la videocámara Philips, podrás grabar todo lo que quieras. Compactas pero grandes en cuanto a capacidad, las tarjetas micro SD guardan con seguridad todos tus vídeos y tus fotos. Su tamaño diminuto también facilita enormemente la tarea de llevar unas cuantas contigo. La ranura de tarjetas de la videocámara acepta todas las tarjetas universales micro SD, por lo que podrás ampliar la memoria hasta 32 GB, o lo que es lo mismo, hasta 16 horas de vídeo en alta definición. ¡Graba sin miedo!
Graba y disfruta de vídeos en calidad de alta definición (full HD 1080p). "1080" se refiere a la resolución de la pantalla, al número de líneas horizontales presentes y “p” es la inicial de “progressive scan” (escaneado progresivo), la aparición secuencial de las líneas en cada fotograma. 1080p aporta a los vídeos una calidad superior a la habitual en los teléfonos móviles y las cámaras digitales. Además, la videocámara usa el mismo formato de vídeo que los reproductores Blu-ray y discos - H.264. Este formato altamente sofisticado te ofrece una calidad de imagen de alta definición superior, para que puedas apreciar tus recuerdos en vídeo con claridad cristalina.
3.6
de 4
5
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
Andy1213
02/04/2013
United Kingdom
Very nice and easy to use :)
This pocket cam is very nice and easy to use in any situations. Nice and handly design, god qualtiy on movies and images. Smartly devices.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102SB HD camcorder
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102SB HD camcorder
mariogattino
01/09/2013
Italia
Prodotto molto maneggevole
Questa videocamera per quanto mi riguarda è stato un ottimo acquisto perché prima di tutto ho risolto il problema dell'ingombro e quando sono in giro posso tranquillamente tenerla in tasca. Nonostante la grandezza contenuta comunque la qualità delle registrazioni è ottima.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102SB Videocamera HD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102SB Videocamera HD
pagium73
25/09/2012
Italia
Buono
Mi aspettavo una maggiore durata della batteria, soprattutto in rapporto alla durata della sua ricarica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102SB Videocamera HD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102SB Videocamera HD