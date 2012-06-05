ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen principal

Descatalogado

Videocámara de alta definición

CAM110BU/00

3.4

| (82) Reseñas

Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil

Haz vídeos increíbles en Full HD, y perfecciónalos con la increíble tecnología antivibración de la videocámara ESee. La grabación en dos formatos ofrece el formato HD y un formato que se puede enviar por correo electrónico, permitiéndote compartir tus vídeos en el televisor hasta 4 veces más rápido.

Ver todos los beneficios

Con la tecnología avanzada antivibración

Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil

Conexión USB integrada para una conexión sin complicaciones en tu PC/Mac

Conexión USB integrada para una conexión sin complicaciones en tu PC/Mac

Diseño pequeño y fino para adaptarse fácilmente a tu bolsillo

Graba vídeos más nítidos y firmes con la tecnología avanzada antivibración

Graba vídeos más nítidos y firmes con la tecnología avanzada antivibración

La tecnología avanzada antivibración te permite grabar vídeos que siempre querrás compartir. Gracias a los sensores giroscópicos, que cuentan con algoritmos avanzados, los vídeos estables y sin distorsiones están garantizados. Estos sensores miden la distancia entre el suelo y las lentes de la cámara y hacen las correcciones necesarias cuando la cámara tiembla. Esta avanzada tecnología te proporciona siempre imágenes claras, no borrosas y te permite capturar los mejores momentos de tu vida en increíbles vídeos.

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 4

82

Reseñas

05/06/2012

Nederland

Nederland

Prima product zoals bedoeld voor eenvoudi gebruik

Gemakkelijk in gebruik. Handig om film op te slaan op computer. Makkelijk draagbaar en ziet er prima uit!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM110BU HD-camcorder

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM110BU HD-camcorder

21/05/2012

Nederland

Nederland

heel goed en handig ding

Goed product en zelfs Familie leden aan geraden en hebben zelfs aangeschaft

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM110BU HD-camcorder

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM110BU HD-camcorder

20/05/2012

Nederland

Nederland

handig goed product eenvoudig in het gebruik zeker niet ingewikkeld uitstekend resultaat

perfect product makkelijk in gebruik ideaal voor een digibeet zoals ik

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM110BU HD-camcorder

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM110BU HD-camcorder

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.