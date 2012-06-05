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Descatalogado
CAM110BU/00
Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil
Haz vídeos increíbles en Full HD, y perfecciónalos con la increíble tecnología antivibración de la videocámara ESee. La grabación en dos formatos ofrece el formato HD y un formato que se puede enviar por correo electrónico, permitiéndote compartir tus vídeos en el televisor hasta 4 veces más rápido.
La tecnología avanzada antivibración te permite grabar vídeos que siempre querrás compartir. Gracias a los sensores giroscópicos, que cuentan con algoritmos avanzados, los vídeos estables y sin distorsiones están garantizados. Estos sensores miden la distancia entre el suelo y las lentes de la cámara y hacen las correcciones necesarias cuando la cámara tiembla. Esta avanzada tecnología te proporciona siempre imágenes claras, no borrosas y te permite capturar los mejores momentos de tu vida en increíbles vídeos.
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3.4
de 4
82
Reseñas
HGL005
05/06/2012
Nederland
Prima product zoals bedoeld voor eenvoudi gebruik
Gemakkelijk in gebruik. Handig om film op te slaan op computer. Makkelijk draagbaar en ziet er prima uit!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM110BU HD-camcorder
Sí, recomiendo este producto
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rijkste
21/05/2012
Nederland
heel goed en handig ding
Goed product en zelfs Familie leden aan geraden en hebben zelfs aangeschaft
Sí, recomiendo este producto
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brigadierdog
20/05/2012
Nederland
handig goed product eenvoudig in het gebruik zeker niet ingewikkeld uitstekend resultaat
perfect product makkelijk in gebruik ideaal voor een digibeet zoals ik
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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