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Descatalogado
Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil
Haz vídeos increíbles en Full HD, y perfecciónalos con la increíble tecnología antivibración de la videocámara ESee. La grabación en dos formatos ofrece el formato HD y un formato que se puede enviar por correo electrónico, permitiéndote compartir tus vídeos en el televisor hasta 4 veces más rápido.
La tecnología avanzada antivibración te permite grabar vídeos que siempre querrás compartir. Gracias a los sensores giroscópicos, que cuentan con algoritmos avanzados, los vídeos estables y sin distorsiones están garantizados. Estos sensores miden la distancia entre el suelo y las lentes de la cámara y hacen las correcciones necesarias cuando la cámara tiembla. Esta avanzada tecnología te proporciona siempre imágenes claras, no borrosas y te permite capturar los mejores momentos de tu vida en increíbles vídeos.
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4.5
de 4
6
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
02/01/2012
Nederland
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM110RD HD-camcorder
Sí, recomiendo este producto
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Maarten10
31/12/2011
Nederland
Zeer goede koop !
Fijne, handzame camera. Ziet er gelikt uit ! Super beeldkwaliteit. Door kleine formaat, makkelijk overal mee naartoe te nemen. Aanrader! Jammer alleen dat je deze camera in de winkel haast niet tegenkomt, en alleen via online-shops kunt kopen. Ben er ook toevallig achter gekomen dat Philips deze camera maakte.
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StephanieBrandes
10/10/2011
Deutschland
Sehr gut für unterwegs
Ich bin begeistert von der kleinen Kamera und der Qualität der Bilder. Auf jeden Fall muss man aber gleich eien Micro-SD Karte kaufen, sonst kann man nicht gleich losfilmen. Natürlich ersetzt sie nicht eine gut Kamera, wenn man bestimmte Anlässe filmen will, aber für unterwegs, um kurze Aufnahmen zu machen, ist diese Kamera ideal. Auch Fotos werden gut.
Sí, recomiendo este producto
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