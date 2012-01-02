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Videocámara de alta definición

CAM110RD/00

4.5

| (6) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil

Haz vídeos increíbles en Full HD, y perfecciónalos con la increíble tecnología antivibración de la videocámara ESee. La grabación en dos formatos ofrece el formato HD y un formato que se puede enviar por correo electrónico, permitiéndote compartir tus vídeos en el televisor hasta 4 veces más rápido.

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Con la tecnología avanzada antivibración

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Flash, enfoque automático, detección de caras y sonrisas

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Graba vídeos más nítidos y firmes con la tecnología avanzada antivibración

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La tecnología avanzada antivibración te permite grabar vídeos que siempre querrás compartir. Gracias a los sensores giroscópicos, que cuentan con algoritmos avanzados, los vídeos estables y sin distorsiones están garantizados. Estos sensores miden la distancia entre el suelo y las lentes de la cámara y hacen las correcciones necesarias cuando la cámara tiembla. Esta avanzada tecnología te proporciona siempre imágenes claras, no borrosas y te permite capturar los mejores momentos de tu vida en increíbles vídeos.

Editor de vídeo instantáneo para una edición sencilla en la videocámara

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

6

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
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02/01/2012

Nederland

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Esta reseña se realizó para CAM110RD HD-camcorder

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31/12/2011

Nederland

Nederland

Zeer goede koop !

Fijne, handzame camera. Ziet er gelikt uit ! Super beeldkwaliteit. Door kleine formaat, makkelijk overal mee naartoe te nemen. Aanrader! Jammer alleen dat je deze camera in de winkel haast niet tegenkomt, en alleen via online-shops kunt kopen. Ben er ook toevallig achter gekomen dat Philips deze camera maakte.

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10/10/2011

Deutschland

Deutschland

Sehr gut für unterwegs

Ich bin begeistert von der kleinen Kamera und der Qualität der Bilder. Auf jeden Fall muss man aber gleich eien Micro-SD Karte kaufen, sonst kann man nicht gleich losfilmen. Natürlich ersetzt sie nicht eine gut Kamera, wenn man bestimmte Anlässe filmen will, aber für unterwegs, um kurze Aufnahmen zu machen, ist diese Kamera ideal. Auch Fotos werden gut.

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