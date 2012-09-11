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Videocámara de alta definición

CAM110SL/00

4.1

| (7) Reseñas | 86% ha recomendado este producto

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Resolución de hasta 10 megapíxeles para unas fotografías de alta calidad

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Opiniones

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4.1

de 4

7

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

2
1

11/09/2012

Nederland

Nederland

heerlijk toestel met goede resultataen

Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM110SL HD-camcorder

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11/09/2012

Nederland

Nederland

Comprador verificado

heerlijk toestel met goede resultataen

Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM110SL HD-camcorder

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15/07/2012

France

France

Simplicité et Ergonomie

Simple d'utilisation, bonne qualité photo et vidéo, compact

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM110SL Caméra HD

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Esta reseña se realizó para CAM110SL Caméra HD

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