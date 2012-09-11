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4.1
de 4
7
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
BBMartin
11/09/2012
Nederland
heerlijk toestel met goede resultataen
Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM110SL HD-camcorder
Sí, recomiendo este producto
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pieterwvd46
11/09/2012
Nederland
Comprador verificado
heerlijk toestel met goede resultataen
Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.
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musso06
15/07/2012
France
Simplicité et Ergonomie
Simple d'utilisation, bonne qualité photo et vidéo, compact
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM110SL Caméra HD
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