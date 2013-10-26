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Descatalogado

Videocámara de alta definición

CAM150OR/00

4

| (5) Reseñas | 80% ha recomendado este producto

Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil

La videocámara ESee CAM150 es sólida y resistente al agua, además de magnífica para un uso interior y exterior, incluso en condiciones de agua o nieve. La avanzada tecnología antivibración ofrece los vídeos más nítidos a la vez que la grabación en formato dual proporciona tanto el formato HD como formatos para poder enviar archivos por correo electrónico y compartirlos fácilmente con los demás.

Ver todos los beneficios

Incluso en condiciones de agua o nieve

Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil

Diseño pequeño y fino para adaptarse fácilmente a tu bolsillo

Flash, enfoque automático, detección de caras y sonrisas

Flash, enfoque automático, detección de caras y sonrisas

Impresión rápida para ver lo mejor de los vídeo en minipelículas

Impresión rápida para ver lo mejor de los vídeo en minipelículas

Haz un resumen rápido de los vídeos grabados con sólo hacer clic en un botón. La impresión rápida extrae automáticamente los mejores momentos de tus últimos vídeos y los monta en un resumen de tus grabaciones. Podrás ver la esencia de lo que has grabado al momento, o simplemente usar el resumen para recordar lo que tienes. Basta con seleccionar la opción correspondiente en tu videocámara. Volver a vivir tus recuerdos nunca había sido tan sencillo.

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Opiniones

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4.0

de 4

5

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

3
2

26/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant

My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM150OR HD camcorder

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM150OR HD camcorder

26/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant

My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM150OR HD camcorder

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM150OR HD camcorder

19/07/2012

France

France

images époustouflantes

Que dire de cet appareil... quasi parfait dans tous les domaines ( vidéo, photo,) seul petit hic la dragonne non réglable et ajustable (méfiance dans l'eau). Donc recommandé sans hésitation

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM150OR Caméra HD

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM150OR Caméra HD

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