Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil
La videocámara ESee CAM150 es sólida y resistente al agua, además de magnífica para un uso interior y exterior, incluso en condiciones de agua o nieve. La avanzada tecnología antivibración ofrece los vídeos más nítidos a la vez que la grabación en formato dual proporciona tanto el formato HD como formatos para poder enviar archivos por correo electrónico y compartirlos fácilmente con los demás.
Haz un resumen rápido de los vídeos grabados con sólo hacer clic en un botón. La impresión rápida extrae automáticamente los mejores momentos de tus últimos vídeos y los monta en un resumen de tus grabaciones. Podrás ver la esencia de lo que has grabado al momento, o simplemente usar el resumen para recordar lo que tienes. Basta con seleccionar la opción correspondiente en tu videocámara. Volver a vivir tus recuerdos nunca había sido tan sencillo.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.0
de 4
5
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
Tistou
26/10/2013
United Kingdom
Brilliant
My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM150OR HD camcorder
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM150OR HD camcorder
Roobarb
26/10/2013
United Kingdom
Brilliant
My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM150OR HD camcorder
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM150OR HD camcorder
flc72
19/07/2012
France
images époustouflantes
Que dire de cet appareil... quasi parfait dans tous les domaines ( vidéo, photo,) seul petit hic la dragonne non réglable et ajustable (méfiance dans l'eau). Donc recommandé sans hésitation
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM150OR Caméra HD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM150OR Caméra HD