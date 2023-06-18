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Descatalogado
Desliza el dedo y comparte tus grandes momentos en el TV o la Web
La videocámara ESee CAM200 de Philips te permite grabar vídeos y hacer fotos con facilidad y aporta un nivel de sencillez completamente nuevo al uso compartido. Desliza el dedo por la pantalla táctil de 3" para compartir tus tomas en el televisor o en Internet, al instante y de forma inalámbrica.
Retransmite acontecimientos en directo con la videocámara Esee y comparte todo lo que está ocurriendo, mientras ocurre. Todo lo que tienes que hacer es establecer una conexión Wi-Fi y seleccionar "Go Live". Lo que estás grabando comenzará a transmitirse en el sitio Web UStream, donde podrán verlo tus familiares y amigos, estén donde estén. Deja que tus seres queridos participen en tus experiencias y comparte los grandes momentos de la vida mientras ocurren.
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Fredoche 59.
18/06/2023
France
Caméra HD CAM200BLPhilips
Super matériel,de Bonne qualité,avec un prix abordable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM200BL HD camcorder
Fecha de uso 2022-12-18
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM200BL HD camcorder
Fecha de uso 2022-12-18