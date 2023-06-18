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Descatalogado

Videocámara de alta definición

CAM200BL/00

5

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Desliza el dedo y comparte tus grandes momentos en el TV o la Web

La videocámara ESee CAM200 de Philips te permite grabar vídeos y hacer fotos con facilidad y aporta un nivel de sencillez completamente nuevo al uso compartido. Desliza el dedo por la pantalla táctil de 3" para compartir tus tomas en el televisor o en Internet, al instante y de forma inalámbrica.

Ver todos los beneficios

mediante la función Wi-Fi integrada

Desliza el dedo y comparte tus grandes momentos en el TV o la Web

Go Live para transmitir vídeos inalámbricamente a sitios Web mediante UStream

Go Live para transmitir vídeos inalámbricamente a sitios Web mediante UStream

Retransmite acontecimientos en directo con la videocámara Esee y comparte todo lo que está ocurriendo, mientras ocurre. Todo lo que tienes que hacer es establecer una conexión Wi-Fi y seleccionar "Go Live". Lo que estás grabando comenzará a transmitirse en el sitio Web UStream, donde podrán verlo tus familiares y amigos, estén donde estén. Deja que tus seres queridos participen en tus experiencias y comparte los grandes momentos de la vida mientras ocurren.

Batería de mayor duración que te permite grabar más

Resolución de hasta 10 megapíxeles para unas fotografías de alta calidad

Resolución de hasta 10 megapíxeles para unas fotografías de alta calidad

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Opiniones

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5.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

18/06/2023

France

France

Caméra HD CAM200BLPhilips

Super matériel,de Bonne qualité,avec un prix abordable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM200BL HD camcorder

Fecha de uso 2022-12-18

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM200BL HD camcorder

Fecha de uso 2022-12-18

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