All-in-One Trimmer

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CP2133/01
Peine-guía para barba ajustable para tu recortador todo en uno
Este peine-guía para tu recortador todo en uno te permite recortar y perfilarte la barba a tu gusto con diferentes ajustes. Precisión garantizada para el estilo que tienes en mente.
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Recortador todo en uno
Negro
Medida: 1-3 mm