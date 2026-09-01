All-in-One Trimmer

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All-in-One TrimmerPeine-guía de precisión ajustable de 1-3 mm

CP2133/01

Peine-guía para barba ajustable para tu recortador todo en uno

Este peine-guía para tu recortador todo en uno te permite recortar y perfilarte la barba a tu gusto con diferentes ajustes. Precisión garantizada para el estilo que tienes en mente.

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Comprueba la compatibilidad a continuación

Peine-guía para barba ajustable para tu recortador todo en uno

  • Recortador todo en uno

  • Negro

  • Medida: 1-3 mm

Especificaciones técnicas

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