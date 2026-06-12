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  • Una herramienta, la precisión absoluta
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All-in-One TrimmerSeries 7000

MG7950/15

4.4
| (1779) Reseñas | 90% ha recomendado este producto
Una herramienta, la precisión absoluta
Crea tu look personal con este versátil recortador, que incluye 15 herramientas de calidad para dar forma a tu cara, cabeza y cuerpo. El peine-guía de precisión proporciona un corte uniforme a la longitud exacta que quieras.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Para la cara, el pelo y el cuerpo

Una herramienta, la precisión absoluta

  • 15 en 1: cara, cabeza y cuerpo

  • Peine-guía de precisión

  • Cuchillas autoafilables de acero

  • Tecnología BeardSense

Recorte uniforme en una pasada

Recorte uniforme en una pasada

El peine-guía patentado ofrece 11 posiciones de longitud entre 1-3 mm para conseguir un corte uniforme con la longitud exacta que desees.

Rendimiento duradero para resultados precisos

Rendimiento duradero para resultados precisos

Las cuchillas de acero inoxidable permanecen afiladas como el primer día para ofrecer un rendimiento duradero. No necesitan lubricación.

Un recortador que se adapta a tu barba

El recortador analiza la densidad de barba de 125 veces por segundo y aumenta la potencia justo cuando lo necesitas para lidiar con barbas densas, tupidas o más largas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

1779

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

12/06/2026

España

España

Sigue funcionando como el primer día

Llevo dos años usando la Philips MG7930/15 y sigue funcionando de maravilla. La batería mantiene una buena autonomía y el rendimiento sigue siendo excelente. Es una máquina muy versátil, con buenos accesorios y una calidad que demuestra estar hecha para durar. Sin duda, una compra muy recomendable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000

Date of Use 2025-02-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000

Date of Use 2025-02-24

29/05/2026

España

España

Comprador verificado

Perfecta

Perfecta, muy util. La batería dura semanas, usandola 3 veces en semana

Ventajas

BATERÍA

Contras

NO TIENE UN ESTUCHE PARA TRANSPORTE, SOLO UNA BOLSITA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-01

22/05/2026

España

España

Comprador verificado

Gran producto

Buen producto que no necesita lubricación, con material de primera calidad y una gran batería

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-01

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-01

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Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

  1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes

  2. En comparación con el recortador todo en uno de Philips sin la unidad de corte de 41 mm