Estoy muy contento tras un mes utilizando la recortadora Todo en uno 9000 El diseño tiene una buena ergonomía, puesto que muy cómoda y poco pesada, y permite usarla de forma fácil para el afeitado tanto de la cara como del cuerpo. Algo a favor, también es que hace muy poco ruido y que puede ser utilizado bajo el agua o con el pelo mojado. La cuchilla corta muy muy bien, no es necesario repetir la pasada para recortar adecuadamente. Va muy bien para barbas duras, puesto que tengo una barba muy dura y he notado una mejoría en la "braveza" de mi barba después del afeitado con respecto a la anterior máquina que tenía. La barba ahora rasca mucho menos cuando está muy corta, estando menos áspera, creo que es debido a que la cuchilla corta muy bien. El pack viene muy equipado con Peines para cortar que cubren todo el espectro de tamaños de 1mm a 20mm, en saltos de 1 mm, y trae un peine de precisión que tiene 11 puntos entre el 1mm y el 3mm, para una precisión en pelo más corto. Es muy fácil de colocar los peines y de mover entre los distintos tamaños de corte. Una ventaja que tiene en este aspecto, es que el tamaño se regula con una palanca y no por presión, evitando el riesgo de que si haces un poco de presión se pueda mover la altura y evitar así un "estropicio". Trae utensilios para el pelo del cuerpo, y la verdad son una maravilla, lo utilizo principalmente para el pelo de las axilas, lo deja muy rasurado (como con cuchilla) pero sin hacer ningún daño ni rojez en la zona. El mayor descubrimiento de todo el pack, es la cuchilla ONEBLADE, es una cortadora con una pequeña cuchilla que se adapta a la cara, a utilizo para el perfilado y sustituye a una cuchilla de afeitar normal. Ea acabado es un rasurado perfecto como si de la propia cuchilla se tratase, dejando atrás rojeces que se producen con la cuchilla. Tiene un accesorio para cejas, que no he utilizado aún, lo que si puedo echar de menos es un accesorio para la nariz, para que así sea ya el pack completo de cuerpo y cara. Después de un uso habitual durante un mes (1/2 veces a la semana), sigue con la primera carga de batería. Como pequeña pega, faltaría un indicador de batería que indique el nivel restante de batería.