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  • Precisión de acero inoxidable
  • Precisión de acero inoxidable

All-in-One TrimmerSeries 9000

MG9553/15

4.4
| (466) Reseñas | 93% ha recomendado este producto
Precisión de acero inoxidable
Crea tu look personal con este set de arreglo personal definitivo para cara, cabeza y cuerpo. Esta combinación de nuestro recortador de acero inoxidable más avanzado y OneBlade ofrece lo último en precisión en recorte y moldeado para conseguir el estilo que desee.
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La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Recorte preciso, bordes afilados y afeitado cómodo

Precisión de acero inoxidable

  • El set de arreglo personal definitivo

  • 20 en 1: cara, cabeza y cuerpo

  • Peine-guía de precisión

  • Exclusiva tecnología OneBlade

Recorte uniforme en una pasada

Recorte uniforme en una pasada

El peine-guía patentado ofrece 11 posiciones de longitud entre 1-3 mm para conseguir un corte uniforme con la longitud exacta que desees.

OneBlade para líneas limpias y bordes marcados

La cuchilla de movimiento rápido (6000 veces por minuto) acaba hasta con el vello más largo, con revestimiento deslizante y puntas redondeadas para proteger la piel, para que puedas perfilar y afeitar la barba cómodamente. Limpia las mejillas, la barbilla y el cuello para con precisión.

Rendimiento duradero para resultados precisos

Rendimiento duradero para resultados precisos

Las cuchillas de acero inoxidable del recortador permanecen afiladas como el primer día para ofrecer un rendimiento duradero. No se necesitan lubricación.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

466

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

30/09/2023

España

España

Sin lugar a dudas la mejor afeitadora del mercado

Estoy muy contento de la afeitadora, anteriormente ya había, tenido una philips y no me ha decepcionado. Lo mejor es la duración de la bateria, que nunca se acaba y te permite usarla a menudo. Me ha gustado mucho el accesorio que permite regular el corte de la barba, ya que permite vaciarla si tener que rasurarla. Anteriormente, la gillete me provocaba heridas, con oneblade he conseguido que no se mi irrité la piel de la cara. Además, es perfecta para zonas íntimas!

Ventajas

Posibilidad de regular el corte de la barba

Contras

Material, otros modelos son de aluminio y este es de plástico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

29/09/2023

España

España

La MG9540/15 Series 900 es la recotadora perfecta

La Philips MG9540/15 Series 9000 se ha convertido en mi compañera perfeta de cuidado personal ideal. Tiene un diseño muy ergonómico y calidad es genial, al principio parece un poco de difícil de usar pero sus instrucciones la hacen de fácil manejo. Tiene muchos accesorios intercambiables, puedo lograr cualquier estilo de barba y corte de cabello desee. Sus cuchillas de acero autoafilables ofrecen cortes precisos sin tirones ni irritación. La batería dura horas y su funcionamiento inalámbrico es conveniente. Además, su limpieza es rápida y sencilla. En resumen, esta recortadora lo tiene todo, es mi elección número uno para el cuidado personal.

Ventajas

muchos cabezales para los deferentes tipo de pelos y cortes.

Contras

Se calienta un poco cuando carga

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

29/09/2023

España

España

El Mejor Pack Todo en Uno para un Afeitado

Por supuesto, aquí tienes la revisión modificada: He estado utilizando la afeitadora Philips Series 9000 All-in-One durante varias semanas y estoy bastante satisfecho con mi experiencia. Esta afeitadora ofrece un rendimiento sólido en varias áreas que considero cruciales en un producto de cuidado personal. Una de las características que realmente aprecio es la versatilidad de esta afeitadora. Viene con la maquinilla One Blade, que tiene la capacidad de recortar, perfilar la barba. La maquinilla viene con cuchillas para el afeitado desde la barba hasta el vello corporal y el cabello Esto la convierte en una herramienta integral en mi rutina de cuidado personal, ya que no necesito varias herramientas diferentes para lograr el aspecto que deseo. La calidad de afeitado es excelente. La cuchillas que ofrece son afiladas y precisas, lo que resulta en un afeitado suave y sin tirones en todas las áreas del cuerpo. Además, la afeitadora es fácil de maniobrar, lo que me permite llegar a áreas de difícil acceso sin problemas. En cuanto a la duración de la batería, también estoy contento. Una carga completa dura lo suficiente para varias sesiones de afeitado y recorte, lo que es conveniente para viajes o para aquellos días ocupados en los que no tengo tiempo para cargarla con frecuencia. En resumen, la Philips Series 9000 All-in-One ha demostrado ser una afeitadora versátil y confiable que cumple con mis expectativas. Ofrece un rendimiento sólido, una calidad de afeitado excepcional y una duración de batería adecuada. La recomendaría a quienes buscan una herramienta de cuidado personal versátil y de calidad.

Ventajas

Multiples opciones para todo tipo de barbas, cabellos y partes del cuerpo en general

Contras

Nada, el pack es muy completo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

  1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes

  2. En comparación con el recortador todo en uno de Philips sin la unidad de corte de 41 mm