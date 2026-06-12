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Política de devolución de 30 días
14 en 1: cara, cabeza y cuerpo
Peine-guía de precisión
Cuchillas autoafilables de acero
Tecnología BeardSense
El peine-guía patentado ofrece 11 posiciones de longitud entre 1-3 mm para conseguir un corte uniforme con la longitud exacta que desees.
Las cuchillas de acero inoxidable permanecen afiladas como el primer día para ofrecer un rendimiento duradero. No necesitan lubricación.
El recortador analiza la densidad de barba de 125 veces por segundo y aumenta la potencia justo cuando lo necesitas para lidiar con barbas densas, tupidas o más largas.
4.4
de 4
1778
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
3riic_7
12/06/2026
España
Sigue funcionando como el primer día
Llevo dos años usando la Philips MG7930/15 y sigue funcionando de maravilla. La batería mantiene una buena autonomía y el rendimiento sigue siendo excelente. Es una máquina muy versátil, con buenos accesorios y una calidad que demuestra estar hecha para durar. Sin duda, una compra muy recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000
Date of Use 2025-02-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000
Date of Use 2025-02-24
29/05/2026
España
Comprador verificado
Perfecta
Perfecta, muy util. La batería dura semanas, usandola 3 veces en semana
Ventajas
BATERÍA
Contras
NO TIENE UN ESTUCHE PARA TRANSPORTE, SOLO UNA BOLSITA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-01
JRCP
22/05/2026
España
Comprador verificado
Gran producto
Buen producto que no necesita lubricación, con material de primera calidad y una gran batería
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-01
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-01
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes