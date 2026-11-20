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55
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18
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CP2149/02
Cable USB-A para carga flexible
Este cable de carga USB-A sirve para conectar el estuche de carga de viaje a tu portátil o a un adaptador de corriente USB compatible.
HX7420/12
HX7420/13
HX7420/14
HX3072/00
HX7429/04
HX7401/11
HX7401/12
HX7403/07
HX7403/08
HX710A
HX7108/04
Blanco
UE/Reino Unido
Longitud del cable: 95 cm
Power Flosser 3000 sin cable
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.