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HX3072/00
Eliminación de placa suave pero eficaz
Disfruta de una limpieza interdental rápida y eficaz con estas boquillas para el Compact Flosser de Philips Sonicare. La boquilla Estándar proporciona una limpieza potente entre los dientes, mientras que la Comodidad, con su punta suave, se ha diseñado para las encías sensibles.
La boquilla Estándar N1 es ideal para una limpieza diaria completa, ya que elimina de forma eficaz la placa y los residuos entre los dientes.
La boquilla Comodidad N2 tiene una punta suave especialmente diseñada para su uso en dientes y encías sensibles sin afectar a la eliminación de la placa.
No podría ser más fácil cambiar de boquillas o sustituirlas: un clic (para garantizar una buena higiene, sustituye las boquillas del irrigador cada seis meses).
4.0
de 4
185
Reseñas
Roberta12
08/03/2023
España
El mejor limpiador
Deja la boca limpísima y ya no tengo que usar hilo dental. El cabezal de la cruz limpia mejor que ninguno que haya probado. Muy recomendable.
Ventajas
los cabezales y la potencia
Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
Date of Use 2022-11-08
Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
Date of Use 2022-11-08
AWA_90
10/02/2023
España
Deja la boca muy limpia
Sin duda es el final perfecto de cada cepillado ya que me noto la boca limpísima y sin necesidad de usar el hilo dental. Muy contenta con este producto, manejable, fácil de usar, le he comprado otro igual a mi madre :)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
Date of Use 2022-10-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
Date of Use 2022-10-10
Jrrl
10/05/2022
España
Recomendable 100%
Buscaba reemplazar el mío de siempre y mi dentista me recomendó este. Noto la diferencia desde el primer uso. La sensación de limpieza de la clínica la tienes en casa y ya no me sangran las encías.
Ventajas
Hace fácil lo tedioso y eso te ayuda a seguir una rutina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
Date of Use 2021-04-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
Date of Use 2021-04-10
En un estudio in vitro. Los resultados reales pueden variar.