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  • Eliminación de placa suave pero eficaz
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Philips Sonicare Nozzles for Compact FlosserEstándar y Comodidad

HX3072/00

4

| (185) Reseñas

Eliminación de placa suave pero eficaz

Disfruta de una limpieza interdental rápida y eficaz con estas boquillas para el Compact Flosser de Philips Sonicare. La boquilla Estándar proporciona una limpieza potente entre los dientes, mientras que la Comodidad, con su punta suave, se ha diseñado para las encías sensibles.

Ver todos los beneficios

Elimina hasta el 99,9 % de la placa en zonas tratadas*

Eliminación de placa suave pero eficaz

Limpieza interdental a fondo

Limpieza interdental a fondo

La boquilla Estándar N1 es ideal para una limpieza diaria completa, ya que elimina de forma eficaz la placa y los residuos entre los dientes.

Limpieza interdental para dientes y encías sensibles

Limpieza interdental para dientes y encías sensibles

La boquilla Comodidad N2 tiene una punta suave especialmente diseñada para su uso en dientes y encías sensibles sin afectar a la eliminación de la placa.

Diseñada para el uso diario

Diseñada para el uso diario

No podría ser más fácil cambiar de boquillas o sustituirlas: un clic (para garantizar una buena higiene, sustituye las boquillas del irrigador cada seis meses).

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

185

Reseñas

08/03/2023

España

España

El mejor limpiador

Deja la boca limpísima y ya no tengo que usar hilo dental. El cabezal de la cruz limpia mejor que ninguno que haya probado. Muy recomendable.

Ventajas

los cabezales y la potencia

Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral

Date of Use 2022-11-08

Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral

Date of Use 2022-11-08

10/02/2023

España

España

Deja la boca muy limpia

Sin duda es el final perfecto de cada cepillado ya que me noto la boca limpísima y sin necesidad de usar el hilo dental. Muy contenta con este producto, manejable, fácil de usar, le he comprado otro igual a mi madre :)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral

Date of Use 2022-10-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral

Date of Use 2022-10-10

10/05/2022

España

España

Recomendable 100%

Buscaba reemplazar el mío de siempre y mi dentista me recomendó este. Noto la diferencia desde el primer uso. La sensación de limpieza de la clínica la tienes en casa y ya no me sangran las encías.

Ventajas

Hace fácil lo tedioso y eso te ayuda a seguir una rutina

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral

Date of Use 2021-04-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral

Date of Use 2021-04-10

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  1. En un estudio in vitro. Los resultados reales pueden variar.