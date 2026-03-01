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    • Cuidado avanzado para encías más sanas*** Cuidado avanzado para encías más sanas*** Cuidado avanzado para encías más sanas***

      Philips Sonicare Series 7100 Cepillo dental recargable

      HX7429/04

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Cuidado avanzado para encías más sanas***

      Cuida la salud de tus encías cada vez que te cepillas. Nuestra tecnología Sonicare de última generación ofrece una limpieza potente y suave, incluso en las zonas de difícil acceso, con encías hasta 7 veces más sanas** y hasta 10 veces más eliminación de placa*.

      Más información

      Disponible en:

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      Series 7100
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      Series 7100

      Cepillo dental recargable

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      recurring payment

      Cuidado avanzado para encías más sanas***

      Elimina cuidadosamente 10 veces más placa*

      • Elimina hasta 10 veces más placa*
      • Encías hasta 7 veces más sanas**
      • Tecnología Sonicare de nueva generación
      • Sensor de presión visual
      • 4 modos de cepillado, 3 intensidades
      Encías hasta 7 veces más sanas**

      Encías hasta 7 veces más sanas**

      Cuida tus encías con este cabezal de cepillado para la salud de las encías G3 especialmente formulado. La disposición de las cerdas permite que las exteriores cepillen la línea de las encías incluso cuando te centras en limpiar los dientes. El resultado son unas encías hasta 7 veces más sanas en seis semanas**. Su diseño flexible también te ayuda a eliminar hasta 10 veces más placa que un cepillo dental manual*.

      Tecnología Sonicare de nueva generación

      Tecnología Sonicare de nueva generación

      Este cepillo dental eléctrico incorpora nuestra tecnología de última generación de Sonicare para ofrecerte una limpieza bucal verdaderamente completa y uniforme. El motor ajusta la potencia automáticamente para que no decaiga el rendimiento en las zonas más difíciles de limpiar. Disfruta de una limpieza suave de alto rendimiento en tus dientes y encías con hasta 62 000 movimientos de cerdas por minuto. La acción de fluido Sonicare ayuda a las cerdas a limpiar al conducir el líquido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.

      Protege tus encías con el sensor de presión

      Protege tus encías con el sensor de presión

      Este cepillo dental eléctrico Sonicare cuenta con un anillo luminoso en la base que te avisa si estás ejerciendo demasiada presión. Basta con apretar menos cuando se ilumine para proteger tus encías.

      Elige tu experiencia de limpieza ideal

      Elige tu experiencia de limpieza ideal

      Mejora tu limpieza con 12 ajustes de cepillado. Podrás tanto aumentar un poco la intensidad como enfocar la limpieza a un fin específico. Elige entre los modos Limpieza, Sensible, Cuidado de las encías y Blanqueamiento, y entre tres ajustes de intensidad.

      Información de cepillado a tu alcance

      Información de cepillado a tu alcance

      Alcanza tus objetivos de salud bucal con el cepillo dental y la aplicación Sonicare. Ambos se combinan para ofrecer un cepillado guiado, trucos y consejos, y contenido adaptado a ti. Con todo esto, serás imparable.

      Transporta y carga tu cepillo dental donde quieras

      Transporta y carga tu cepillo dental donde quieras

      Nuestro estuche de viaje con carga incorpora un puerto de carga para recargar el dispositivo allá donde vayas. Es lo suficientemente resistente para proteger tu cepillo dental Sonicare y lo suficientemente compacto para caber en cualquier bolso, lo que lo convierte en el compañero de viaje perfecto.

      Sesiones de cepillado guiadas

      Sesiones de cepillado guiadas

      Clava la duración de la sesión con los temporizadores de limpieza de Sonicare. Cada 20 segundos, BrushPacer te indicará que limpies una zona nueva. Cuando pasen 2 minutos, SmarTimer te indicará que la sesión ha finalizado.

      Cepíllate siempre en las mejores condiciones con el recordatorio de sustitución del cabezal de cepillado

      Cepíllate siempre en las mejores condiciones con el recordatorio de sustitución del cabezal de cepillado

      ¿Sabías que los cabezales de cepillado pierden eficacia a los tres meses? Los dentistas recomiendan cambiar el cabezal de cepillado con regularidad, por eso los cepillos dentales Philips Sonicare hacen un seguimiento de la frecuencia e intensidad del cepillado y cuentan con un recordatorio de sustitución.

      21 días de cepillado normal

      21 días de cepillado normal

      Disfruta de hasta 21 días de cepillado normal con una sola carga. Añade más comodidad a tu rutina de cepillado.

      Especificaciones técnicas

      • Intensidades

        Alta
        Para mejorar la limpieza
        Mediano
        Para una limpieza diaria
        Baja
        Para dientes y encías sensibles

      • Actualización del producto

        Periodo de asistencia
        Philips proporcionará las actualizaciones de seguridad necesarias hasta el 31 de diciembre de 2026.

      • Potencia

        Tensión
        100-240 V

      • Especificaciones técnicas

        Tiempo de funcionamiento (duración de la batería)
        21 días
        Pila
        Recargable
        Consumo de energía
        En espera sin pantalla 0,08 W
        Tipo de batería
        Iones de litio

      • Diseño y acabado

        Color
        Blanco y negro

      • Servicios

        Garantía
        Garantía limitada de dos años

      • Compatibilidad

        Tecnología inalámbrica Bluetooth
        App de cepillado conectada
        Compatibilidad con Android
        Teléfonos Android con Bluetooth 4.0 y superior
        Compatibilidad con iOS
        iPhone con Bluetooth 4.0 y superior

      • Fácil de usar

        Mango
        Diseño compacto y ergonómico
        Compatibilidad con mangos
        Cabezales de cepillado fáciles de montar
        Indicador de batería
        El icono iluminado indica la vida útil de la batería
        Estuche de viaje
        Estuche de carga para viaje
        Temporizador
        BrushPacer y SmartTimer

      • Piezas incluidas

        Mango
        2 cepillo dental recargable 7100
        Estuche de viaje
        2 estuches de carga para viaje
        Cabezal de cepillado
        4 Cuidado de las encías Premium G3
        Cargador
        2 cargadores USB-A

      • Rendimiento de limpieza

        Eliminación de la placa
        Hasta 10 veces más eficaz*
        Cuidado de las encías
        Encías hasta 7 veces más sanas**
        Velocidad
        62 000 movimientos de cepillado por minuto

      • Modos

        Limpieza
        Para una limpieza diaria excepcional
        Blanco
        Para eliminar las manchas superficiales
        Cuidado de las encías
        Masajea suavemente las encías
        Sensibilidad
        Para dientes y encías sensibles

      • Tecnología de sensor inteligente

        Información sobre la presión aplicada
        • El anillo luminoso se ilumina en morado
        • Vibración y sonido intermitente
        Recordatorio de sustitución
        BrushSync te avisa de cuándo sustituir el cabezal de cepillado

      • Aplicación Sonicare

        Informes de seguimiento y progreso
        Evalúa tus patrones de cepillado a lo largo del tiempo para ayudarte a mantener tu higiene oral.

      Badge-D2C

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      • En zonas de difícil acceso en comparación con un cepillo dental manual a las 2 semanas
      • * En el modo Cuidado de las encías en comparación con un cepillo dental manual a las 6 semanas
      • ** En comparación con un cepillo dental manual

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