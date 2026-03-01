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HX7429/04
Cuidado avanzado para encías más sanas***
Cuida la salud de tus encías cada vez que te cepillas. Nuestra tecnología Sonicare de última generación ofrece una limpieza potente y suave, incluso en las zonas de difícil acceso, con encías hasta 7 veces más sanas** y hasta 10 veces más eliminación de placa*.Más información
Disponible en:
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Cepillo dental recargable
total
recurring payment
Cuida tus encías con este cabezal de cepillado para la salud de las encías G3 especialmente formulado. La disposición de las cerdas permite que las exteriores cepillen la línea de las encías incluso cuando te centras en limpiar los dientes. El resultado son unas encías hasta 7 veces más sanas en seis semanas**. Su diseño flexible también te ayuda a eliminar hasta 10 veces más placa que un cepillo dental manual*.
Este cepillo dental eléctrico incorpora nuestra tecnología de última generación de Sonicare para ofrecerte una limpieza bucal verdaderamente completa y uniforme. El motor ajusta la potencia automáticamente para que no decaiga el rendimiento en las zonas más difíciles de limpiar. Disfruta de una limpieza suave de alto rendimiento en tus dientes y encías con hasta 62 000 movimientos de cerdas por minuto. La acción de fluido Sonicare ayuda a las cerdas a limpiar al conducir el líquido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.
Este cepillo dental eléctrico Sonicare cuenta con un anillo luminoso en la base que te avisa si estás ejerciendo demasiada presión. Basta con apretar menos cuando se ilumine para proteger tus encías.
Mejora tu limpieza con 12 ajustes de cepillado. Podrás tanto aumentar un poco la intensidad como enfocar la limpieza a un fin específico. Elige entre los modos Limpieza, Sensible, Cuidado de las encías y Blanqueamiento, y entre tres ajustes de intensidad.
Alcanza tus objetivos de salud bucal con el cepillo dental y la aplicación Sonicare. Ambos se combinan para ofrecer un cepillado guiado, trucos y consejos, y contenido adaptado a ti. Con todo esto, serás imparable.
Nuestro estuche de viaje con carga incorpora un puerto de carga para recargar el dispositivo allá donde vayas. Es lo suficientemente resistente para proteger tu cepillo dental Sonicare y lo suficientemente compacto para caber en cualquier bolso, lo que lo convierte en el compañero de viaje perfecto.
Clava la duración de la sesión con los temporizadores de limpieza de Sonicare. Cada 20 segundos, BrushPacer te indicará que limpies una zona nueva. Cuando pasen 2 minutos, SmarTimer te indicará que la sesión ha finalizado.
¿Sabías que los cabezales de cepillado pierden eficacia a los tres meses? Los dentistas recomiendan cambiar el cabezal de cepillado con regularidad, por eso los cepillos dentales Philips Sonicare hacen un seguimiento de la frecuencia e intensidad del cepillado y cuentan con un recordatorio de sustitución.
Disfruta de hasta 21 días de cepillado normal con una sola carga. Añade más comodidad a tu rutina de cepillado.
Intensidades
Actualización del producto
Potencia
Especificaciones técnicas
Diseño y acabado
Servicios
Compatibilidad
Fácil de usar
Piezas incluidas
Rendimiento de limpieza
Modos
Tecnología de sensor inteligente
Aplicación Sonicare
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