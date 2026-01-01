Buscar términos

      Philips Sonicare Series 6100 Cepillo dental recargable

      HX7401/12

      Cuidado avanzado de dientes y encías sensibles

      La limpieza profunda puede seguir siendo suave con dientes y encías sensibles, con una eliminación 10 veces más efectiva de placa*. Nuestra tecnología Sonicare de última generación garantiza una limpieza potente y suave, incluso en las zonas de difícil acceso.

      Cuidado avanzado de dientes y encías sensibles

      Elimina cuidadosamente 10 veces más placa*

      • 10 veces más eliminación de placa*
      • Delicadeza para dientes y encías sensibles
      • Tecnología Sonicare de nueva generación
      • Sensor de presión visual
      • 2 modos de cepillado, 3 intensidades
      Más delicadeza para dientes sensibles

      Más delicadeza para dientes sensibles

      Una limpieza profunda también puede tratar con delicadeza dientes y encías sensibles. Este cabezal de cepillado S2 Sensible cuenta con un diseño exclusivo con cerdas largas, finas y ultrasuaves que extreman el cuidado en cada pasada. Con más de 3000 cerdas densas, te ayuda a eliminar 10 veces más placa que un cepillo dental manual*.

      Tecnología Sonicare de nueva generación

      Tecnología Sonicare de nueva generación

      Este cepillo dental eléctrico incorpora nuestra tecnología de última generación de Sonicare para ofrecerte una limpieza bucal verdaderamente completa y uniforme. El motor ajusta la potencia automáticamente para que no decaiga el rendimiento en las zonas más difíciles de limpiar. Disfruta de una limpieza suave de alto rendimiento en tus dientes y encías con hasta 62 000 movimientos de cerdas por minuto. La acción de fluido Sonicare ayuda a las cerdas a limpiar al conducir el líquido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.

      Protege tus encías con el sensor de presión

      Protege tus encías con el sensor de presión

      Este cepillo dental eléctrico Sonicare cuenta con un anillo luminoso en la base que te avisa si estás ejerciendo demasiada presión. Basta con apretar menos cuando se ilumine para proteger tus encías.

      Elige tu experiencia de limpieza ideal

      Elige tu experiencia de limpieza ideal

      Mejora tu limpieza con 6 ajustes de cepillado. Podrás tanto aumentar un poco la intensidad como enfocar la limpieza a un fin específico. Elige entre los modos Limpieza y Sensible, y entre tres ajustes de intensidad.

      Llévate tu cepillo dental a cualquier parte

      Llévate tu cepillo dental a cualquier parte

      Nuestro estuche de viaje te permite llevar el dispositivo allá donde vayas. Es lo suficientemente resistente para proteger tu cepillo dental Sonicare y lo suficientemente compacto para caber en cualquier bolso, lo que lo convierte en el compañero de viaje perfecto.

      Sesiones de cepillado guiadas

      Sesiones de cepillado guiadas

      Clava la duración de la sesión con los temporizadores de limpieza de Sonicare. Cada 20 segundos, BrushPacer te indicará que limpies una zona nueva. Cuando pasen 2 minutos, SmarTimer te indicará que la sesión ha finalizado.

      Cepíllate siempre en las mejores condiciones con el recordatorio de sustitución del cabezal de cepillado

      Cepíllate siempre en las mejores condiciones con el recordatorio de sustitución del cabezal de cepillado

      ¿Sabías que los cabezales de cepillado pierden eficacia a los tres meses? Los dentistas recomiendan cambiar el cabezal de cepillado con regularidad, por eso los cepillos dentales Philips Sonicare hacen un seguimiento de la frecuencia e intensidad del cepillado y cuentan con un recordatorio de sustitución.

      21 días de cepillado normal

      21 días de cepillado normal

      Disfruta de hasta 21 días de cepillado normal con una sola carga. Añade más comodidad a tu rutina de cepillado.

      Especificaciones técnicas

      • Intensidades

        Alta
        Para mejorar la limpieza
        Mediano
        Para una limpieza diaria
        Baja
        Para dientes y encías sensibles

      • Potencia

        Tensión
        100-240 V

      • Especificaciones técnicas

        Pila
        Recargable
        Tiempo de funcionamiento (duración de la batería)
        21 días
        Tipo de batería
        Iones de litio
        Consumo de energía
        En espera sin pantalla 0,08 W

      • Diseño y acabado

        Color
        Negro

      • Servicios

        Garantía
        Garantía limitada de dos años

      • Fácil de usar

        Indicador de batería
        El icono iluminado indica la vida útil de la batería
        Mango
        Diseño compacto y ergonómico
        Compatibilidad con mangos
        Cabezales de cepillado fáciles de montar
        Estuche de viaje
        Estuche de viaje
        Temporizador
        BrushPacer y SmartTimer

      • Piezas incluidas

        Mango
        1 cepillo dental recargable 6100
        Estuche de viaje
        1 estuche de viaje
        Cabezal de cepillado
        1 S2 Sensitive
        Cargador
        1 cargador USB-A

      • Rendimiento de limpieza

        Eliminación de la placa
        Hasta 10 veces más eficaz*
        Velocidad
        62 000 movimientos de cepillado por minuto

      • Modos

        Limpieza
        Para una limpieza diaria excepcional
        Sensibilidad
        Para dientes y encías sensibles

      • Tecnología de sensor inteligente

        Información sobre la presión aplicada
        • El anillo luminoso se ilumina en morado
        • Vibración y sonido intermitente
        Recordatorio de sustitución
        BrushSync te avisa de cuándo sustituir el cabezal de cepillado

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.
      Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

      Ir a piezas y accesorios

      Accesorios

      • En zonas de difícil acceso en comparación con un cepillo dental manual a las 6 semanas.

