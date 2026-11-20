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CP9914
Crea el vacío necesario para la extracción
El diafragma de silicona crea el vacío necesario para extraer la leche. Destinado para su uso con extractores de leche eléctricos.
SCF335/12
SCD330/31
SCF395/01
SCD340/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF398/31
SCF338/11
SCF395/11
SCF396/11
Extractores de leche
Blanco
De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.