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Eléctrico sencillo
Tecnología Natural Motion
Almohadilla de silicona cómoda
8 + 16 ajustes
La leche comienza a fluir en tan solo un minuto gracias a nuestra exclusiva tecnología Natural Motion.** Con un suave enganche y el masaje y la succión adecuados, no es de extrañar que el 97 % de las madres digan que el extractor es eficaz***, y el 100 % de las matronas lo recomienden.
Sea cual sea su forma, el cojín de silicona suave y flexible del extractor se adapta a su pecho y pezón cómodamente. Se ajusta al 99,98 %**** de los tamaños de pecho*** y se adapta para un cierre suave y seguro.
Si el bebé recién nacido no toma suficiente leche durante las tomas o le es difícil tomar leche, cambie a una tetina con una velocidad de flujo más alta. Si se producen problemas persistentes durante la lactancia, consulte con un profesional sanitario.
4.4
de 4
231
Reseñas
94%
ha recomendado este producto
EVA G.
19/02/2023
España
Comprador verificado
Indispensable
El uso de este sacaleches en La lactancia con Mi bebé me cambió la vida y pude usarlo de forma práctica y asidua, me parece un aparato indispensable. Manejable y preciso, la única pega sería que tienes que estar muy recta para que no se te salga un poco la leche entre la silicosis y la boca de succión. Pero me parece cómodo.
Ventajas
Manejabilidad y silencioso
Contras
Postura
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Extractor de leche eléctrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Extractor de leche eléctrico
Cebris
27/03/2021
España
Parte de la promoción
Súper bueno
Recomiendo el producto súper sencillo y rápido y para limpiarlo muy fácil
Ventajas
Lo facil
Contras
Ninguno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Extractor de leche eléctrico
Sí, recomiendo este producto
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2princesas
31/07/2020
España
Parte de la promoción
Un producto de 10*
Es de los mejores saca leches que he probado, anteriormente tube de otras marcas pero este le da 1000 vueltas. Es super comodo, no duele nada, no se nota la extraccion de leche. La bateria dura mucho. Volveria a comprarlo sin pensarlo dos veces. Su tamaño es perfecto y comoda al no ser grande. Puedes llevarlo al bolso a cualquier parte. Estoy muy contenta con el sacaleches
Ventajas
No se nota nada que esta extraiendo leche.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Extractor de leche eléctrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Extractor de leche eléctrico
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Según los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo de activación del reflejo de eyección de la leche, MER) de un ensayo clínico realizado a 20 participantes (Países Bajos, 2019) en comparación con los resultados de tiempo de activación de MER de un estudio de viabilidad realizado a 9 participantes (Países Bajos, 2018) con modelos anteriores de extractores Philips.
Para 1K-SE: el 70 % de participantes experimentó MER en menos de 60 segundos. Según los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo de activación del reflejo de eyección de la leche, MER) de un ensayo clínico realizado a 20 participantes (Países Bajos, 2019) en comparación con los resultados de tiempo de activación de MER de un estudio de viabilidad realizado a 9 participantes (Países Bajos, 2018) con modelos anteriores de extractores Philips.
Según los resultados de un ensayo clínico de productos con 20 participantes (Países Bajos, 2019), puntuación media de los extractores de leche eléctricos sencillos y dobles; el 95 % de participantes está de acuerdo en que nuestros extractores de leche son eficaces (eléctricos sencillos); el 100 % de participantes está de acuerdo en que nuestros extractores de leche son eficaces (eléctricos dobles).
Basado en: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 de abril de 2019, (109 participantes, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, mayo de 1993, (20 participantes caucásicos, EE. UU.); (3) Ramsay et al Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participantes, Australia).
Solo en relación con el biberón y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011.