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  • Un extractor completo y sencillo
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Philips Avent Laktator Elektryczny PremiumExtractor de leche eléctrico

SCF395/11

4.4
| (231) Reseñas | 94% ha recomendado este producto
Un extractor completo y sencillo
Adéntrese en una nueva era de extracción con el extractor de leche eléctrico Philips Avent. Tiene el equilibrio perfecto entre succión y estimulación del pezón, inspirado en el ritmo de ingesta del bebé, y el suave cojín se adapta suavemente al tamaño y la forma del pezón. Consulte a continuación.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por madres de todo el mundo1

Rápido, cómodo y amado por las mamás

Un extractor completo y sencillo

  • Eléctrico sencillo

  • Tecnología Natural Motion

  • Almohadilla de silicona cómoda

  • 8 + 16 ajustes

La tecnología Natural Motion hace que la leche se mueva rápidamente*

La leche comienza a fluir en tan solo un minuto gracias a nuestra exclusiva tecnología Natural Motion.** Con un suave enganche y el masaje y la succión adecuados, no es de extrañar que el 97 % de las madres digan que el extractor es eficaz***, y el 100 % de las matronas lo recomienden.

El cojín de silicona suave ofrece comodidad para cada cuerpo

Sea cual sea su forma, el cojín de silicona suave y flexible del extractor se adapta a su pecho y pezón cómodamente. Se ajusta al 99,98 %**** de los tamaños de pecho*** y se adapta para un cierre suave y seguro.

Encontrar la tetina correcta es importante

Encontrar la tetina correcta es importante

Si el bebé recién nacido no toma suficiente leche durante las tomas o le es difícil tomar leche, cambie a una tetina con una velocidad de flujo más alta. Si se producen problemas persistentes durante la lactancia, consulte con un profesional sanitario.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

231

Reseñas

94%

ha recomendado este producto

19/02/2023

España

España

Comprador verificado

Indispensable

El uso de este sacaleches en La lactancia con Mi bebé me cambió la vida y pude usarlo de forma práctica y asidua, me parece un aparato indispensable. Manejable y preciso, la única pega sería que tienes que estar muy recta para que no se te salga un poco la leche entre la silicosis y la boca de succión. Pero me parece cómodo.

Ventajas

Manejabilidad y silencioso

Contras

Postura

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Extractor de leche eléctrico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Extractor de leche eléctrico

27/03/2021

España

España

Súper bueno

Recomiendo el producto súper sencillo y rápido y para limpiarlo muy fácil

Ventajas

Lo facil

Contras

Ninguno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Extractor de leche eléctrico

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31/07/2020

España

España

Un producto de 10*

Es de los mejores saca leches que he probado, anteriormente tube de otras marcas pero este le da 1000 vueltas. Es super comodo, no duele nada, no se nota la extraccion de leche. La bateria dura mucho. Volveria a comprarlo sin pensarlo dos veces. Su tamaño es perfecto y comoda al no ser grande. Puedes llevarlo al bolso a cualquier parte. Estoy muy contenta con el sacaleches

Ventajas

No se nota nada que esta extraiendo leche.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Extractor de leche eléctrico

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Según los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo de activación del reflejo de eyección de la leche, MER) de un ensayo clínico realizado a 20 participantes (Países Bajos, 2019) en comparación con los resultados de tiempo de activación de MER de un estudio de viabilidad realizado a 9 participantes (Países Bajos, 2018) con modelos anteriores de extractores Philips.

  2. Para 1K-SE: el 70 % de participantes experimentó MER en menos de 60 segundos. Según los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo de activación del reflejo de eyección de la leche, MER) de un ensayo clínico realizado a 20 participantes (Países Bajos, 2019) en comparación con los resultados de tiempo de activación de MER de un estudio de viabilidad realizado a 9 participantes (Países Bajos, 2018) con modelos anteriores de extractores Philips.

  3. Según los resultados de un ensayo clínico de productos con 20 participantes (Países Bajos, 2019), puntuación media de los extractores de leche eléctricos sencillos y dobles; el 95 % de participantes está de acuerdo en que nuestros extractores de leche son eficaces (eléctricos sencillos); el 100 % de participantes está de acuerdo en que nuestros extractores de leche son eficaces (eléctricos dobles).

  4. Basado en: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 de abril de 2019, (109 participantes, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, mayo de 1993, (20 participantes caucásicos, EE. UU.); (3) Ramsay et al Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participantes, Australia).

  5. Solo en relación con el biberón y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011.