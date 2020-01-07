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SCF395/01
SCF396/31
SCF398/31
SCF395/11
SCF396/11
SCF398/11
SCF391/11
SCF395/31
Mayor contacto con la piel
Protegen de irritaciones
Mediano (21 mm)
2 uds.
La forma de mariposa ultrafina de nuestros protectores de pezones se ha diseñado para que el bebé tenga un contacto piel con piel. Gracias a esta forma, no solo la nariz está en contacto con el pecho, sino también la barbilla, para que el bebé pueda oler el aroma de la madre y tocar su piel. Solo tiene que colocar el protector sobre el centro del pezón para asegurarse de que el bebé enganche correctamente toda la areola. Fomente el vínculo con su pequeño a la vez que protege sus pezones.
Hemos diseñado nuestros protectores de pezones para ayudar con los problemas para engancharse iniciales y para prolongar la lactancia*. Para las madres con pezones planos e invertidos y los bebés con una técnica de succión débil o anomalías orales, el protector de pezones tiene la forma de un pezón para favorecer el enganche, que mantiene su posición protuberante durante las pausas de la toma del bebé.
Los protectores de pezones se han diseñado para ofrecer comodidad y hacer que las tomas sean más agradables si tiene los pezones irritados, agrietados o doloridos. Pueden ayudar a reducir el roce y el estiramiento de los pezones durante la lactancia, para que pueda proporcionar la mejor leche a su bebé de forma cómoda.
4.5
de 4
14
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
MrsCat93
07/01/2020
United Kingdom
Parte de la promoción
Effective!
This shield makes it so much easier when breastfeeding. They eased the pain a lot, I am very confident I can stop using them soon without worry. An excellent idea, glad I found this product!
Ventajas
Work as intended, no pain!
Contras
Found it a bit fiddly at first.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF153/03 Nipple Shield
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF153/03 Nipple Shield
Abbiii
06/01/2020
United Kingdom
Parte de la promoción
Great features
These made breast feeding amazing they were absolutely a dream to use without rubbing and vertically cause zero pain
Ventajas
Nothing koi
Contras
Nothing
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF153/03 Nipple Shield
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF153/03 Nipple Shield
18/12/2019
United Kingdom
Parte de la promoción
Amazing product
I really love this product it’s saved me from a bruise nipples... I was in so much pain at first but with this shields breastfeeding was so pleasant I would definitely recommend this product
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF153/03 Nipple Shield
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF153/03 Nipple Shield
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
en caso de pezones planos o invertidos, irritados, sensibles, agrietados o doloridos y algunos bebés con problemas para engancharse
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011
Esta sección contiene las opiniones de los consumidores sobre el producto. Philips se desvincula del contenido introducido por los consumidores en esta sección y, en consecuencia, cualquier información técnica o consejo sobre el uso del producto incluido en ella no tiene carácter de información oficial de Philips.