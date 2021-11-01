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  • Inspirado en el bebé. Eficaz para la mamá.
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Philips AventExtractor de leche eléctrico

SCF398/11

4.7
| (264) Reseñas | 96% ha recomendado este producto
Inspirado en el bebé. Eficaz para la mamá.
Descubra una nueva era en la extracción con un equilibrio perfecto entre succión y estimulación del pezón inspirado en la forma natural en la que los bebés succionan. El extractor de leche eléctrico Philips Avent mantiene el flujo de leche en un nivel óptimo y se adapta suavemente al tamaño y la forma del pezón
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por madres de todo el mundo1

Tecnología de movimiento natural para un flujo de leche más rápido*

Inspirado en el bebé. Eficaz para la mamá.

  • Doble

  • Premium

  • Batería recargable

  • Pantalla del temporizador

Tecnología Natural Motion para un flujo de leche rápido*

Tecnología Natural Motion para un flujo de leche rápido*

Extraiga más leche en menos tiempo* con un cojín que estimula el pecho para extraer la leche como si fuera un bebé. Se ajusta perfectamente tanto en el modo de estimulación como en el modo de extracción, y aplica la cantidad adecuada de estimulación y succión del pezón para proporcionar el máximo flujo de leche. Basado en los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo de activación del reflejo de eyección de la leche, MER).*

Cojín de silicona suave y adaptable de talla única

Cojín de silicona suave y adaptable de talla única

Talla única universal. Dado que no todas las mujeres somos iguales, el cojín de silicona se flexiona suavemente para adaptarse al pezón. Se ajusta al 99,98 % de los tamaños* (hasta 30 mm).

Extracción sin necesidad de inclinar hacia delante

Extracción sin necesidad de inclinar hacia delante

Siéntate relajada durante la extracción, gracias a un diseño que te permite sentar en posición vertical, en lugar de tener que inclinar tu cuerpo hacia delante. Posición de extracción cómoda y clínicamente probada* Basado en los resultados de los ensayos clínicos de productos realizados a 20 participantes (2019); el 90 % aseguran sentirse cómodas en esta posición con el extractor eléctrico sencillo y el 95 % afirman lo mismo con el extractor eléctrico doble.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

264

Reseñas

96%

ha recomendado este producto

01/11/2021

España

España

Comprador verificado

Sencillamente magnifico

Por fin he conseguido un sacaleches que no torture…q no me duela la postura,y que sea verdaderamente eficaz. Creo que la tranquilidad que siento al saber que no es una tortura hace que todo haya ido muchisimo mejor,y me permita sacar una buena cantidad en un tiempo muy reducido,lo cual es genial para aprovechar el tiempo con los peques

Ventajas

Indoloro

Contras

El vaso contenedor podia ser mas grande

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Extractor de leche SCF396/11 Extractor de leche eléctrico

Sí, recomiendo este producto

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31/05/2021

España

España

Succión

Me gusta este sacaleches por su modo de succión puedes estar tumbada o sentada te lo saca con facilidad y tiene unas almohadillas para acoplar el pezon ahí y fingir la boca del bebé succionado no duele es bastante suave y es sencillo de utilizar. Además funciona con batería no es falta tenerlo en carga mientras lo usas.. tiene un Diego bonito y elegante a la vez que discreto, su peso es bastante ligero

Ventajas

Succión

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

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24/05/2021

España

España

Genial!

Me encanta, había probado el manual y uno eléctrico de hace 10 años, mucho mejor este, más cómodo, más rápido más suave. Lo recomiendo 100%!!

Ventajas

Suave y eficaz!

Contras

A l hora de limpiar!

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Según los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo de activación del reflejo de eyección de la leche, MER) de un ensayo clínico realizado a 20 participantes (Países Bajos, 2019) en comparación con los resultados de tiempo de activación de MER de un estudio de viabilidad realizado a 9 participantes (Países Bajos, 2018) con modelos anteriores de extractores Philips

  2. 1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participantes, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  3. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 participantes caucásicos, EE. UU.); (3)Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participantes, Australia).

  4. Basado en los resultados de un cuestionario sobre un cojín 1k referente a un ensayo clínico realizado a 20 participantes (Países Bajos, 2019)

  5. Extractor de leche sin BPA. Solo en relación con el biberón y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011