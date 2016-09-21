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Philips AventAlmohadilla térmica 2 en 1

SCF258/02

4

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Ayuda a estimular y calmar

Los discos SCF258/02 de Philips Avent ayudan a estimular y calmar

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marca recomendada por madres de todo el mundo1

Productos compatibles
Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Extractor de leche

SCF395/01

Unidad recargable eléctrica individual

Unidad recargable eléctrica individual

SCF396/31

Extractor de leche eléctrico

Extractor de leche eléctrico

SCF397/31

Extractor de leche

Extractor de leche
Extractor de leche manual

SCF430/16

Extractor de leche manual

Extractor de leche manual

SCF430/20

Laktator Elektryczny Premium

Laktator Elektryczny Premium
Extractor de leche eléctrico

SCF395/11

Extractor de leche

Extractor de leche
Extractor de leche eléctrico

SCF396/11

Extractor de leche eléctrico

Extractor de leche eléctrico

SCF398/11

Extractor de leche eléctrico Advanced

Extractor de leche eléctrico Advanced

SCF391/11

Extractor de leche eléctrico

Extractor de leche eléctrico

SCF395/31

Para estimular el flujo de leche antes de la toma

Ayuda a estimular y calmar

  • Estimular y calmar

  • Uso en caliente o en frío

  • 2 uds.

Uso en frío: para calmar los pechos doloridos o ingurgitados

Uso en frío: para calmar los pechos doloridos o ingurgitados

Para calmar los pechos doloridos o ingurgitados. Consérvela en la nevera o el congelador. Utilícela siempre con las fundas.

Desarrollados con una experta en lactancia materna

Desarrollado en colaboración con una matrona y un asesor de lactancia materna con 20 años de experiencia ayudando a las madres a dar el pecho.

Incluye fundas suaves

Incluye fundas suaves

Para una mayor comodidad de la piel

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.0

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
2
1

21/09/2016

Deutschland

Deutschland

Einfach super

Diese Kühl-Pads hat mein Freund mir gekauft nachdem ich meinen ersten Milchstau hatte und sie haben mir ab da sehr gute Dienste geleistet und kommen immer mal wieder zum Einsatz. Die spezielle Form macht sie so besonders und perfekt anwendbar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF258/02 2-in-1-Thermopad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF258/02 2-in-1-Thermopad

20/11/2012

France

France

mitigé

utiliser a froid pour calmer les douleurs des monter de lait et il ai vraiment top a chaud je suis difficilement convaincu de son efficaciter...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 