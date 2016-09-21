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Ayuda a estimular y calmar
Los discos SCF258/02 de Philips Avent ayudan a estimular y calmar
SCF395/01
SCF396/31
SCF397/31
SCF430/16
SCF430/20
SCF395/11
SCF396/11
SCF398/11
SCF391/11
SCF395/31
Estimular y calmar
Uso en caliente o en frío
2 uds.
Para calmar los pechos doloridos o ingurgitados. Consérvela en la nevera o el congelador. Utilícela siempre con las fundas.
Desarrollado en colaboración con una matrona y un asesor de lactancia materna con 20 años de experiencia ayudando a las madres a dar el pecho.
Para una mayor comodidad de la piel
4.0
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Stephienchen
21/09/2016
Deutschland
Einfach super
Diese Kühl-Pads hat mein Freund mir gekauft nachdem ich meinen ersten Milchstau hatte und sie haben mir ab da sehr gute Dienste geleistet und kommen immer mal wieder zum Einsatz. Die spezielle Form macht sie so besonders und perfekt anwendbar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF258/02 2-in-1-Thermopad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF258/02 2-in-1-Thermopad
Emilie72000
20/11/2012
France
mitigé
utiliser a froid pour calmer les douleurs des monter de lait et il ai vraiment top a chaud je suis difficilement convaincu de son efficaciter...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.