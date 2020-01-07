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  • Le ayuda a prolongar la lactancia de una forma cómoda*
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Philips AventProtector para pezones

SCF153/01

4.5
| (14) Reseñas | 85% ha recomendado este producto
Le ayuda a prolongar la lactancia de una forma cómoda*
Las protecciones de pezones están diseñadas para ayudarle a dar el pecho cuando padece molestias en los pezones o problemas con el enganche. La forma de mariposa ultracompacta permite que el bebé tenga contacto con el pecho y le ayuda a mantener el vínculo.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por madres de todo el mundo1

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Enganche fácil y suave con la piel del bebé

Le ayuda a prolongar la lactancia de una forma cómoda*

  • Mayor contacto con la piel

  • Protegen de irritaciones

  • Pequeño (15 mm)

  • 2 uds.

Diseñado para que el bebé tenga un mayor contacto con la piel

Diseñado para que el bebé tenga un mayor contacto con la piel

La forma de mariposa ultrafina de nuestros protectores de pezones se ha diseñado para que el bebé tenga un contacto piel con piel. Gracias a esta forma, no solo la nariz está en contacto con el pecho, sino también la barbilla, para que el bebé pueda oler el aroma de la madre y tocar su piel. Solo tiene que colocar el protector sobre el centro del pezón para asegurarse de que el bebé enganche correctamente toda la areola. Fomente el vínculo con su pequeño a la vez que protege sus pezones.

Diseñado para ayudar con los problemas para engancharse

Diseñado para ayudar con los problemas para engancharse

Hemos diseñado nuestros protectores de pezones para ayudar con los problemas para engancharse iniciales y para prolongar la lactancia*. Para las madres con pezones planos e invertidos y los bebés con una técnica de succión débil o anomalías orales, el protector de pezones tiene la forma de un pezón para favorecer el enganche, que mantiene su posición protuberante durante las pausas de la toma del bebé.

Diseñados para pezones sensibles, irritados o doloridos

Diseñados para pezones sensibles, irritados o doloridos

Los protectores de pezones se han diseñado para ofrecer comodidad y hacer que las tomas sean más agradables si tiene los pezones irritados, agrietados o doloridos. Pueden ayudar a reducir el roce y el estiramiento de los pezones durante la lactancia, para que pueda proporcionar la mejor leche a su bebé de forma cómoda.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

14

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

4
3

07/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Effective!

This shield makes it so much easier when breastfeeding. They eased the pain a lot, I am very confident I can stop using them soon without worry. An excellent idea, glad I found this product!

Ventajas

Work as intended, no pain!

Contras

Found it a bit fiddly at first.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF153/03 Nipple Shield

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF153/03 Nipple Shield

06/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Great features

These made breast feeding amazing they were absolutely a dream to use without rubbing and vertically cause zero pain

Ventajas

Nothing koi

Contras

Nothing

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF153/03 Nipple Shield

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF153/03 Nipple Shield

18/12/2019

United Kingdom

United Kingdom

Amazing product

I really love this product it’s saved me from a bruise nipples... I was in so much pain at first but with this shields breastfeeding was so pleasant I would definitely recommend this product

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF153/03 Nipple Shield

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF153/03 Nipple Shield

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. en caso de pezones planos o invertidos, irritados, sensibles, agrietados o doloridos y algunos bebés con problemas para engancharse

  2. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011

  3. Esta sección contiene las opiniones de los consumidores sobre el producto. Philips se desvincula del contenido introducido por los consumidores en esta sección y, en consecuencia, cualquier información técnica o consejo sobre el uso del producto incluido en ella no tiene carácter de información oficial de Philips.