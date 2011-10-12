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Descatalogado
DC910/12
Música del iPod a todo volumen y con un sonido excepcional
Disfruta de los vídeos de la mejor forma con sólo colocar el iPod en posición horizontal en el sistema de entretenimiento DC910 con base de Philips. Además, los altavoces wOOx duales dotan a toda tu música de unos graves profundos y potentes, sea cual sea la fuente.
Base giratoria
Ranuras para tarjetas SD y USB
La tecnología wOOx crea unos sonidos graves de calidad superior, capturando y mejorando la reproducción de los graves de baja frecuencia. El resultado es un sonido espectacular con unos graves sensacionales.
El acelerómetro en tu iPod touch cambia automáticamente la forma en que se visualiza el contenido. Si rotas tu iPod touch de la posición vertical a la posición horizontal o viceversa, los contenidos de la pantalla cambiarán de posición también. Esta base integrada para iPod en el sistema Philips está especialmente diseñada para adaptarse a esta característica: puedes cambiar la orientación de la pantalla de la base para que puedas ver cómodamente una página Web, una foto o un videoclip en la relación de aspecto adecuada de la pantalla de tu iPod touch.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
2.5
de 4
2
Reseñas
Monta
12/10/2011
Nederland
Vol geluid, makkelijke bediening, stijlvol design.
Dit entertainmentsysteem biedt waar voor zijn geld. Geen home-cinemakwaliteit, maar wel een vol en zuiver geluid met een mooie bas. De bediening is eenvoudig. Probleemloos kun je navigeren door de afspeellijsten van je i-pod. Het design is stijlvol. Enig nadeel is dat het apparaat door zijn vorm (geen draagbeugel of handgrepen) niet handig is om vaak te verplaatsen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC910 entertainmentsysteem met dock
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC910 entertainmentsysteem met dock
Jemelal
18/12/2013
España
Mal funcionamiento
Altavoces para ipod los cuales dejaron de funcionar sin motivo alguno
Esta reseña se realizó para DC910 sistema docking
Esta reseña se realizó para DC910 sistema docking