Música del iPod a todo volumen y con un sonido excepcional

Disfruta de los vídeos de la mejor forma con sólo colocar el iPod en posición horizontal en el sistema de entretenimiento DC910 con base de Philips. Además, los altavoces wOOx duales dotan a toda tu música de unos graves profundos y potentes, sea cual sea la fuente.