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Descatalogado

sistema docking

DC910/12

2.5

| (2) Reseñas

Música del iPod a todo volumen y con un sonido excepcional

Disfruta de los vídeos de la mejor forma con sólo colocar el iPod en posición horizontal en el sistema de entretenimiento DC910 con base de Philips. Además, los altavoces wOOx duales dotan a toda tu música de unos graves profundos y potentes, sea cual sea la fuente.

Ver todos los beneficios

con los altavoces wOOx

Música del iPod a todo volumen y con un sonido excepcional

  • Base giratoria

  • Ranuras para tarjetas SD y USB

Altavoces wOOx duales para un sonido de graves mejorado

Altavoces wOOx duales para un sonido de graves mejorado

La tecnología wOOx crea unos sonidos graves de calidad superior, capturando y mejorando la reproducción de los graves de baja frecuencia. El resultado es un sonido espectacular con unos graves sensacionales.

Potencia de salida total de 30 W RMS

Potencia de salida total de 30 W RMS

Coloca tu iPod touch en posición vertical u horizontal

Coloca tu iPod touch en posición vertical u horizontal

El acelerómetro en tu iPod touch cambia automáticamente la forma en que se visualiza el contenido. Si rotas tu iPod touch de la posición vertical a la posición horizontal o viceversa, los contenidos de la pantalla cambiarán de posición también. Esta base integrada para iPod en el sistema Philips está especialmente diseñada para adaptarse a esta característica: puedes cambiar la orientación de la pantalla de la base para que puedas ver cómodamente una página Web, una foto o un videoclip en la relación de aspecto adecuada de la pantalla de tu iPod touch.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.5

de 4

2

Reseñas

5
3
2

12/10/2011

Nederland

Nederland

Vol geluid, makkelijke bediening, stijlvol design.

Dit entertainmentsysteem biedt waar voor zijn geld. Geen home-cinemakwaliteit, maar wel een vol en zuiver geluid met een mooie bas. De bediening is eenvoudig. Probleemloos kun je navigeren door de afspeellijsten van je i-pod. Het design is stijlvol. Enig nadeel is dat het apparaat door zijn vorm (geen draagbeugel of handgrepen) niet handig is om vaak te verplaatsen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC910 entertainmentsysteem met dock

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC910 entertainmentsysteem met dock

18/12/2013

España

España

Mal funcionamiento

Altavoces para ipod los cuales dejaron de funcionar sin motivo alguno

Esta reseña se realizó para DC910 sistema docking

Esta reseña se realizó para DC910 sistema docking

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