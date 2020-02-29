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  • Pelo suave y brillante fácilmente
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Descatalogado

EssentialPlancha para el pelo

HP8321/00

4.3

| (41) Reseñas | 97% ha recomendado este producto

Pelo suave y brillante fácilmente

Placas cerámicas largas con turmalina especialmente diseñadas para un peinado rápido y sencillo.

Ver todos los beneficios

Pelo suave y brillante fácilmente

  • Revestimiento cerámico con turmalina

  • Placas de 100 mm de largo

  • 210 °C de temperatura para dar forma

Placas cerámicas con turmalina

Placas cerámicas con turmalina

Las placas cerámicas con turmalina se deslizan sin problemas por el pelo para obtener un peinado brillante sin encrespado.

Placas de 100 mm de largo para un alisado rápido y sencillo

Placas de 100 mm de largo para un alisado rápido y sencillo

Las placas más largas de 100 mm posibilitan un mejor contacto con el pelo para ayudarte a lograr un alisado perfecto en menos tiempo.

Temperatura de moldeado de 210 °C para un alisado fácil

Temperatura de moldeado de 210 °C para un alisado fácil

La elevada temperatura te permite cambiar de peinado para conseguir el aspecto deseado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

41

Reseñas

97%

ha recomendado este producto

2
1

29/02/2020

España

España

Excelente

Pues nada la plancha funciona ala perfección y plancha muy bien quedaron contentos y sastisfechos de regalo gracias Saludos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo

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29/03/2019

España

España

Rapidez y buen resultado

Estás planchas de pelo Philips son muy fáciles de manejar, alisan el pelo muy bien y en poco tiempo. Calientan bastante mejor dar dos pasadas que una despacito para no quemar el pelo.También permiten hacer ondas. Me gustan mucho. El pelo queda con mucho brillo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo

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28/03/2019

España

España

MARAVILLOSA

Siempre había querido tener un pelo liso en menos de 15 minutos ( hablando de una melena por debajo de los hombros) y Philips lo ha conseguido. También es un alisado que dura incluso despues de dormir y moverte toda la noche.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo

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