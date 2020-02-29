Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Pelo suave y brillante fácilmente
Placas cerámicas largas con turmalina especialmente diseñadas para un peinado rápido y sencillo.
Revestimiento cerámico con turmalina
Placas de 100 mm de largo
210 °C de temperatura para dar forma
Las placas cerámicas con turmalina se deslizan sin problemas por el pelo para obtener un peinado brillante sin encrespado.
Las placas más largas de 100 mm posibilitan un mejor contacto con el pelo para ayudarte a lograr un alisado perfecto en menos tiempo.
La elevada temperatura te permite cambiar de peinado para conseguir el aspecto deseado.
4.3
de 4
41
Reseñas
97%
ha recomendado este producto
Sibarytas
29/02/2020
España
Excelente
Pues nada la plancha funciona ala perfección y plancha muy bien quedaron contentos y sastisfechos de regalo gracias Saludos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo
Gemuca77
29/03/2019
España
Parte de la promoción
Rapidez y buen resultado
Estás planchas de pelo Philips son muy fáciles de manejar, alisan el pelo muy bien y en poco tiempo. Calientan bastante mejor dar dos pasadas que una despacito para no quemar el pelo.También permiten hacer ondas. Me gustan mucho. El pelo queda con mucho brillo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo
Laumunvaz
28/03/2019
España
Parte de la promoción
MARAVILLOSA
Siempre había querido tener un pelo liso en menos de 15 minutos ( hablando de una melena por debajo de los hombros) y Philips lo ha conseguido. También es un alisado que dura incluso despues de dormir y moverte toda la noche.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo