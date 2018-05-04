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Descatalogado
HTL5160B/12
Una claridad de voz inigualable con 3.1 canales
Añade a tu televisor una claridad de voz mejorada y un sonido virtual Surround para conseguir una mejor experiencia cinematográfica. Empieza a disfrutar de un sonido de alta calidad y de una reproducción perfecta con tus aplicaciones de música favoritas gracias a este SoundBar con Google Cast.
Subwoofer inalámbrico de 3.1 canales
Google Cast y Spotify Connect
Bluetooth y NFC
1 entrada y salida HDMI (ARC)
Altavoz de 2 vías para proporcionar la mejor claridad y un rango dinámico explosivo
Empareja dispositivos Bluetooth® fácilmente con la tecnología de un toque NFC (comunicaciones por proximidad). Solo tienes que tocar con el smartphone o la tableta con NFC la zona NFC del SoundStage para encenderlo, iniciar el emparejamiento a través de Bluetooth® y comenzar a transmitir música.
Con Spotify Connect, podrás explorar y reproducir música en cualquier habitación de tu hogar usando un dispositivo inteligente como control remoto. Al establecer una conexión directa a Spotify, la música se reproduce directamente desde la nube, por lo que podrás utilizar tu dispositivo inteligente en llamadas o vídeos e incluso salir del espacio de alcance sin que la música se interrumpa. De este modo, la batería también dura más al reducirse la energía necesaria para la música. Incluye las mismas estupendas funciones que Spotify, desde las listas preparadas a las altas frecuencias de muestreo: todo lo que necesitas para descubrir música nueva y escucharla de forma óptima.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.2
de 4
27
Reseñas
Watchmaster
04/05/2018
United Kingdom
Soundbar speaker HTL5160B 3.1 CH
I bought this on the strengh of a review on a respected web site and it does not disappoint. It is a good looking, well made high quality product. Excellent materials and manufacture. What you expect from a brand with a long standing reputation like Philips.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTL5160B Soundbar speaker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTL5160B Soundbar speaker
mike2784
23/12/2016
België
un son exceptionnel
un son énorme un subwoofer avec un énorme rendu en terme de bass la barre de son procure un bon son d'aigu et médium une simplicité de configuration avec l'application
Esta reseña se realizó para HTL5160B Barre de son
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Ducarmon
26/10/2016
Nederland
Makkelijk aan te sluiten soundbar
De soundbar heeft een goed geluid is makkelijk te bedienen maar is iets groter uitgevallen dan verwacht, kopen we de volgende tv op maat van de soundbar : )
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTL5160B SoundBar-luidspreker
Sí, recomiendo este producto
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La disponibilidad del servicio de música depende del país. Visita el sitio web del servicio de música correspondiente para obtener más información.
La cuenta Spotify Premium es necesaria para este altavoz.