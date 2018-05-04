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Descatalogado

Barra de sonido

HTL5160B/12

3.2

| (27) Reseñas

Una claridad de voz inigualable con 3.1 canales

Añade a tu televisor una claridad de voz mejorada y un sonido virtual Surround para conseguir una mejor experiencia cinematográfica. Empieza a disfrutar de un sonido de alta calidad y de una reproducción perfecta con tus aplicaciones de música favoritas gracias a este SoundBar con Google Cast.

Ver todos los beneficios

con Google Cast y Spotify Connect

Una claridad de voz inigualable con 3.1 canales

  • Subwoofer inalámbrico de 3.1 canales

  • Google Cast y Spotify Connect

  • Bluetooth y NFC

  • 1 entrada y salida HDMI (ARC)

Altavoz de 2 vías para proporcionar la mejor claridad y un rango dinámico

Altavoz de 2 vías para proporcionar la mejor claridad y un rango dinámico

Altavoz de 2 vías para proporcionar la mejor claridad y un rango dinámico explosivo

Emparejamiento con Bluetooth con un solo toque en smartphones con NFC

Emparejamiento con Bluetooth con un solo toque en smartphones con NFC

Empareja dispositivos Bluetooth® fácilmente con la tecnología de un toque NFC (comunicaciones por proximidad). Solo tienes que tocar con el smartphone o la tableta con NFC la zona NFC del SoundStage para encenderlo, iniciar el emparejamiento a través de Bluetooth® y comenzar a transmitir música.

Spotify Connect, para una experiencia de aplicación nativa realmente sencilla

Spotify Connect, para una experiencia de aplicación nativa realmente sencilla

Con Spotify Connect, podrás explorar y reproducir música en cualquier habitación de tu hogar usando un dispositivo inteligente como control remoto. Al establecer una conexión directa a Spotify, la música se reproduce directamente desde la nube, por lo que podrás utilizar tu dispositivo inteligente en llamadas o vídeos e incluso salir del espacio de alcance sin que la música se interrumpa. De este modo, la batería también dura más al reducirse la energía necesaria para la música. Incluye las mismas estupendas funciones que Spotify, desde las listas preparadas a las altas frecuencias de muestreo: todo lo que necesitas para descubrir música nueva y escucharla de forma óptima.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.2

de 4

27

Reseñas

04/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Soundbar speaker HTL5160B 3.1 CH

I bought this on the strengh of a review on a respected web site and it does not disappoint. It is a good looking, well made high quality product. Excellent materials and manufacture. What you expect from a brand with a long standing reputation like Philips.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTL5160B Soundbar speaker

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Esta reseña se realizó para HTL5160B Soundbar speaker

23/12/2016

België

België

un son exceptionnel

un son énorme un subwoofer avec un énorme rendu en terme de bass la barre de son procure un bon son d'aigu et médium une simplicité de configuration avec l'application

Esta reseña se realizó para HTL5160B Barre de son

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26/10/2016

Nederland

Nederland

Makkelijk aan te sluiten soundbar

De soundbar heeft een goed geluid is makkelijk te bedienen maar is iets groter uitgevallen dan verwacht, kopen we de volgende tv op maat van de soundbar : )

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTL5160B SoundBar-luidspreker

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Esta reseña se realizó para HTL5160B SoundBar-luidspreker

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