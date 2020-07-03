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Descatalogado

Philips Sonicare AirFlossInterdental - Recargable

HX8211/02

3.8

| (786) Reseñas

¿No usas hilo dental? Pues usa AirFloss.

Para aquellos que no utilizan el hilo dental a menudo, AirFloss es una forma sencilla de limpiar entre los dientes. AirFloss se puede usar con enjuague bucal o agua y dispone de una exclusiva tecnología de aire y microgotas que ayuda a eliminar la placa en zonas de difícil acceso.

Ver todos los beneficios

Elimina la placa donde el cepillado no puede

¿No usas hilo dental? Pues usa AirFloss.

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Tecnología de aire y microgotas

Tecnología de aire y microgotas

Una sencilla forma de mejorar la limpieza entre los dientes

Una sencilla forma de mejorar la limpieza entre los dientes

La limpieza interproximal es muy importante para la salud bucal general. El AirFloss ofrece una forma sencilla de limpiar más en profundidad entre los dientes, lo que te ayuda a crear un hábito saludable. Después de tres meses de uso del AirFloss, un 96 % de las personas que no utilizan el hilo dental constantemente siguió utilizando el AirFloss cuatro o más veces a la semana.

Limpia toda la boca en solo 30 segundos

Limpia toda la boca en solo 30 segundos

Con el AirFloss, tardarás solo 30 segundos en limpiarte toda la boca. Solo tienes que pulsar el botón una vez para que emita un solo chorro, mover y repetir. Para utilizar la nueva función de chorro automático, mantén pulsado el botón y mueve la punta-guía entre un espacio y otro. La punta emitirá un chorro automáticamente cada segundo.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

786

Reseñas

03/07/2020

España

España

Comprador verificado

Excelente sensación de limpieza

Incluso después de incluso haberme pasado la seda dental, este irrigador elimina clara y muy eficazmente más restos de alimentos depositados o retenidos entre las encías y los dientes y muelas. La sensación de limpieza en la boca y principalmente en las encías es extraordinaria .

Ventajas

Eficacia en la limpieza y comodidad

Contras

El ruido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AirFloss HX8210/22 Interdental - Recargable

Fecha de uso 2019-06-03

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AirFloss HX8210/22 Interdental - Recargable

Fecha de uso 2019-06-03

16/07/2019

España

España

Eficaz y manejable.

Más eficaz de lo que imaginaba, muy similar a la seda dental. Su funcionamiento y su diseño me parecen innovadores. No es como la mayoría del mercado, que utilizan una buena cantidad de agua. Tal vez depósito algo pequeño, que según el uso es necesario recargar para una limite completa. Por todo lo demás, lo encuentro más que recomendable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AirFloss HX8210/22 Interdental - Recargable

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18/06/2018

España

España

Útil i còmode

Va estar recomanat pel dentista i puc dir que és un producte ideal per netejar entre les dents tot allò que no acaba de fer el raspall. Fàcil i còmode, el pots portar quan vas de viatge, perquè ocupa el mateix lloc que el raspall.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AirFloss HX8211/02 Interdental - Recargable

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Esta reseña se realizó para AirFloss HX8211/02 Interdental - Recargable

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