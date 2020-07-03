Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Regístrate ahora
Obtén acceso anticipado a nuestra venta de Black Friday
11
d
Días
15
h
Horas
35
m
Minutos
27
s
Segundos
Descatalogado
HX8211/02
¿No usas hilo dental? Pues usa AirFloss.
Para aquellos que no utilizan el hilo dental a menudo, AirFloss es una forma sencilla de limpiar entre los dientes. AirFloss se puede usar con enjuague bucal o agua y dispone de una exclusiva tecnología de aire y microgotas que ayuda a eliminar la placa en zonas de difícil acceso.
con 1 boquilla
La limpieza interproximal es muy importante para la salud bucal general. El AirFloss ofrece una forma sencilla de limpiar más en profundidad entre los dientes, lo que te ayuda a crear un hábito saludable. Después de tres meses de uso del AirFloss, un 96 % de las personas que no utilizan el hilo dental constantemente siguió utilizando el AirFloss cuatro o más veces a la semana.
Con el AirFloss, tardarás solo 30 segundos en limpiarte toda la boca. Solo tienes que pulsar el botón una vez para que emita un solo chorro, mover y repetir. Para utilizar la nueva función de chorro automático, mantén pulsado el botón y mueve la punta-guía entre un espacio y otro. La punta emitirá un chorro automáticamente cada segundo.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Ir a piezas y accesorios
3.8
de 4
786
Reseñas
Siluancar
03/07/2020
España
Comprador verificado
Excelente sensación de limpieza
Incluso después de incluso haberme pasado la seda dental, este irrigador elimina clara y muy eficazmente más restos de alimentos depositados o retenidos entre las encías y los dientes y muelas. La sensación de limpieza en la boca y principalmente en las encías es extraordinaria .
Ventajas
Eficacia en la limpieza y comodidad
Contras
El ruido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AirFloss HX8210/22 Interdental - Recargable
Fecha de uso 2019-06-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AirFloss HX8210/22 Interdental - Recargable
Fecha de uso 2019-06-03
Juan0566
16/07/2019
España
Eficaz y manejable.
Más eficaz de lo que imaginaba, muy similar a la seda dental. Su funcionamiento y su diseño me parecen innovadores. No es como la mayoría del mercado, que utilizan una buena cantidad de agua. Tal vez depósito algo pequeño, que según el uso es necesario recargar para una limite completa. Por todo lo demás, lo encuentro más que recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AirFloss HX8210/22 Interdental - Recargable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AirFloss HX8210/22 Interdental - Recargable
LoFaldut
18/06/2018
España
Útil i còmode
Va estar recomanat pel dentista i puc dir que és un producte ideal per netejar entre les dents tot allò que no acaba de fer el raspall. Fàcil i còmode, el pots portar quan vas de viatge, perquè ocupa el mateix lloc que el raspall.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AirFloss HX8211/02 Interdental - Recargable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AirFloss HX8211/02 Interdental - Recargable
que el cepillado manual por sí solo