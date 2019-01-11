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Descatalogado

cabezales de afeitado

RQ12/50

2.8

| (336) Reseñas

Disfruta de un afeitado apurado

En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de pelos de la cara. Sustituye los cabezales de la afeitadora para que vuelva a rendir al 100%.

Ver todos los beneficios

Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores resultados

Disfruta de un afeitado apurado

  • UltraTrack

  • Unidad de repuesto

El sistema Philips GyroFlex 3D se ajusta sin problemas a cada curva

El sistema Philips GyroFlex 3D se ajusta sin problemas a cada curva

Los cabezales de seguimiento de los contornos GyroFlex 3D de la afeitadora se ajustan perfectamente a cada curva de la cara, minimizando la presión y la irritación.

Los cabezales UltraTrack capturan el pelo con unas pocas pasadas

Los cabezales UltraTrack capturan el pelo con unas pocas pasadas

Consigue un afeitado apurado que minimiza la irritación en la piel. El cabezal de afeitado dispone de tres pistas especiales: ranuras para pelo normal; canales para pelos largos o pegados a la piel y orificios para la barba más corta de la cara.

Afeitadoras con tecnología Acción Súper Levanta y Corta

Afeitadoras con tecnología Acción Súper Levanta y Corta

El sistema de doble cuchilla integrado de la afeitadora eléctrica de Philips levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel para un afeitado más apurado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.8

de 4

336

Reseñas

11/01/2019

España

España

Este producto es magnífico

Estoy muy contento con la adquisición del cabezal, pues es lo mismo que si hubiera comprado una afeitadora nueva. El rasurado es perfecto y facilísimo de limpiar. Muy cómodo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/60 Unidad de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/60 Unidad de afeitado

14/03/2013

España

España

Philips mejora día a día

Mi última máquina era también una philips de gama alta, me ha duarado muchos años, ha dado un gran servicio, pero la verdad es que ya quería cambiar, y me he encontrado con esta maravilla: ahora el apurado es mucho mejor, no irrita tanto la zona de abajo de la barbilla, el lavado es mucho más cómodo y el diseño ha mejorado considerablemente, ya se lo he comentado a algunos amigos, para que la prueben, porque no defrauda.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/53 shaving heads

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/53 shaving heads

22/09/2012

España

España

AFEITARSE ES IGUAL A UNA CARICIA

LA VERDAD, ES LA MEJOR AFEITADORA QUE HE TENIDO. DESDE SIEMPRE HAN SIDO PHILIPS

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/50 shaving heads

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/50 shaving heads

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