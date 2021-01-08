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Asistencia
SCF310/12
Descatalogado
¿Es seguro seguir utilizando el extractor de leche de color miel o los biberones sin BPA?
¿Puedo utilizar mi extractor de leche Philips Avent con cualquier producto Avent?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
¿Con qué material se fabrican los biberones y las piezas de Philips Avent?
¿Cuándo debo comprar un extractor de leche?