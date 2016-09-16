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Mediano (21 mm)
2 uds.
Los protectores de pezones de Philips Avent solo están diseñados para utilizarse cuando se tienen los pezones doloridos o irritados y se deben utilizar por recomendación médica.
El bebé se engancha fácilmente a través de la protección y crea un sello.
Los protectores de pezones de Philips Avent están fabricados con silicona ultrafina sin olor ni sabor.
4.7
de 4
6
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Gabyarg
16/09/2016
España
Comprador verificado
Este producto me ayudo mucho!
Lo adquirió mi pareja, la mañana siguiente del nacimiento de mi bebe. Mis pezones estaban bien, pero mi bebe no los agarraba correctamente, por consejo de la nurse compro los protectores. Me ayudaron tanto a que mi bebe se adaptara y se agarrara bien e incluso cuando se lastimaron un poco. Eran un alivio!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones
clillo
19/10/2014
España
excelente producto
Un MUST para llevar en el bolso de la clinica, te permite aislar tus pezones de la ropa al comenzar la lactancia dejandolos siempre aireados y sin pelusas para la siguiente papa. Al no cubrirlos con telas se acostumbran mas rapido a la boca del bebe. Los he usado con mis 2 hijos totalmente probados y van en mi bolso para el parto de mi tercer retono.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones
newmum
22/02/2011
United Kingdom
Would highly recommend!
These nipple protectors enabled me to continue breast feeding when I thought I would have to give up from the pain. I tried many different types but these were by far the best.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF156/01 Nipple Protector
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF156/01 Nipple Protector
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Esta sección contiene las opiniones de los consumidores sobre el producto. Philips se desvincula del contenido introducido por los consumidores en esta sección y, en consecuencia, cualquier información técnica o consejo sobre el uso del producto incluido en ella no tiene carácter de información oficial de Philips.