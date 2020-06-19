Buscar términos

      Philips Avent Esterilizador de biberones

      SCF291/01

      Esteriliza en solo unos minutos y almacénalo al instante

      Esterilice hasta seis biberones con accesorios en solo 10 minutos. El compacto y espacioso esterilizador de biberones avanzado es rápido y eficiente, y elimina el 99,9 % de los gérmenes* para su tranquilidad en cada toma.

      Esterilice en 10 min

      • Esterilizador de biberones
      • Avanzado
      Despídase de las bacterias dañinas

      Despídase de las bacterias dañinas

      La esterilización el suave, eficaz y sin productos químicos con Philips Avent. Todos los esterilizadores emplean el poder del vapor puro, nada más y nada menos, para eliminar el 99,9 % de los gérmenes dañinos*.

      Un ciclo de esterilización solo tarda 10 minutos

      Un ciclo de esterilización solo tarda 10 minutos

      Disfrute de velocidad y seguridad con un ciclo de esterilización que solo tarda 10 minutos, tras el cual el esterilizador se apagará solo.

      Diseñado para reducir la aparición de olores desagradables

      Diseñado para reducir la aparición de olores desagradables

      Nuestra nueva bandeja de goteo protege la placa de calentamiento de las gotas de leche, reduciendo la aparición de olores desagradables.

      Nuestro esterilizador se ha diseñado para ahorrar espacio

      Nuestro esterilizador se ha diseñado para ahorrar espacio

      Nuestro esterilizador avanzado es adaptable, con un espacio reducido para artículos más pequeños como chupetes y para minimizar el espacio en la encimera cuando no se utiliza.

      Se mantienen esterilizados durante 24 horas*

      Se mantienen esterilizados durante 24 horas*

      La limpieza profunda sin productos químicos del esterilizador mantiene los contenidos esterilizados durante un máximo de 24 horas. ¿Cómo? Solo tiene que mantener la tapa puesta.

      Interior espacioso, exterior compacto

      Interior espacioso, exterior compacto

      Nuestro esterilizador es estrecho, pero tiene cabida para un máximo de seis biberones Philips Avent. También permite introducir el resto de artículos esenciales, desde tetinas y chupetes hasta un extractor de leche manual.

      Este esterilizador es rápido y fácil de limpiar

      Este esterilizador es rápido y fácil de limpiar

      De arriba a abajo y de dentro a fuera, el esterilizador es rápido y fácil de limpiar, incluida la placa de calentamiento. Así tendrá más tiempo para estar con su pequeño.

      Especificaciones técnicas

      • Especificaciones técnicas

        Tensión
        220-240 V~ 50-60 Hz, 220V~ 60 Hz (Corea), 120-127 V~ 60 Hz (NAM)
        Consumo de energía
        650  W
        Consumo de energía (modo apagado)
        <0,3 W (tiempo de apagado automático: <1 min)

      • Peso y dimensiones

        Dimensiones
        304 x 183 x 359  mm
        Peso
        1,78  kg

      • País de origen

        Fabricado en
        China

      • Qué incluye

        Pinzas
        1  uds
        Esterilizador a vapor eléctrico
        1 ud.

      • Especificaciones del embalaje

        Embalaje de papel**

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.
      Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

      • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Un laboratorio de pruebas independiente proporciona los resultados de la prueba.
      • * Durante el periodo de transición se puede recibir el embalaje antiguo o el nuevo de papel

