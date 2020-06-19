Buscar términos
SCF291/01
Esteriliza en solo unos minutos y almacénalo al instante
Esterilice hasta seis biberones con accesorios en solo 10 minutos. El compacto y espacioso esterilizador de biberones avanzado es rápido y eficiente, y elimina el 99,9 % de los gérmenes* para su tranquilidad en cada toma.Más información
Esterilizador de biberones
La esterilización el suave, eficaz y sin productos químicos con Philips Avent. Todos los esterilizadores emplean el poder del vapor puro, nada más y nada menos, para eliminar el 99,9 % de los gérmenes dañinos*.
Disfrute de velocidad y seguridad con un ciclo de esterilización que solo tarda 10 minutos, tras el cual el esterilizador se apagará solo.
Nuestra nueva bandeja de goteo protege la placa de calentamiento de las gotas de leche, reduciendo la aparición de olores desagradables.
Nuestro esterilizador avanzado es adaptable, con un espacio reducido para artículos más pequeños como chupetes y para minimizar el espacio en la encimera cuando no se utiliza.
La limpieza profunda sin productos químicos del esterilizador mantiene los contenidos esterilizados durante un máximo de 24 horas. ¿Cómo? Solo tiene que mantener la tapa puesta.
Nuestro esterilizador es estrecho, pero tiene cabida para un máximo de seis biberones Philips Avent. También permite introducir el resto de artículos esenciales, desde tetinas y chupetes hasta un extractor de leche manual.
De arriba a abajo y de dentro a fuera, el esterilizador es rápido y fácil de limpiar, incluida la placa de calentamiento. Así tendrá más tiempo para estar con su pequeño.
