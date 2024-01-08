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Descatalogado
SHB3075WT/00
Siente los graves con BASS+
Los auriculares Philips BASS+ ofrecen un gran nivel de graves en un formato elegante y compacto. Cuentan con un diseño increíble, un sonido excepcional y una gran relación calidad-precio. Auriculares inalámbricos Bluetooth para los que necesiten más graves en sus ritmos sin tamaño adicional.
Altavoces 32 mm, cerrado parte post.
De diadema
Almohadillas suaves para las orejas
Auriculares plegables
Con un diseño acústico cerrado, los auriculares BASS+ bloquean el ruido ambiental para crear un mejor aislamiento del sonido y mejorar la experiencia de audio.
Los auriculares BASS+ disponen de altavoces de 32 mm que producen unos graves potentes e impactantes.
Las almohadillas suaves y transpirables ofrecen una gran comodidad durante sesiones de escucha prolongadas.
3.9
de 4
39
Reseñas
Catåfora
08/01/2024
España
Estan bien
La relacion calidad precio es increible. Si no buscas gran cosa son geniales. son simples y pesan poco. la bateria dura y recarga muy rapido.
Ventajas
comodos
Contras
un poco fragiles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro
Fecha de uso 2023-09-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro
Fecha de uso 2023-09-08
Tatopelaez
18/03/2018
España
Sorprendentes
Muy agradables, con buena calidad de sonido a muy buen precio.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro
djpapa71
03/07/2020
United Kingdom
quality
good sound,light weight comfortable ,good battery life and very cheap.
Ventajas
all
Contras
non
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic
Fecha de uso 2018-07-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic
Fecha de uso 2018-07-03
Los resultados reales pueden variar