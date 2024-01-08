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SHB3075RD/00
Altavoces 32 mm, cerrado parte post.
De diadema
Almohadillas suaves para las orejas
Auriculares plegables
Con un tiempo de reproducción de 12 horas, tendrás batería suficiente para que la música no se detenga todo el día.
Los auriculares BASS+ disponen de altavoces de 32 mm que producen unos graves potentes e impactantes.
Diseñados para un ajuste óptimo, los auriculares BASS+ cuentan con auriculares giratorios y una banda de sujeción ajustable para garantizar un ajuste fantástico para cualquier usuario.
3.9
de 4
39
Reseñas
Catåfora
08/01/2024
España
Estan bien
La relacion calidad precio es increible. Si no buscas gran cosa son geniales. son simples y pesan poco. la bateria dura y recarga muy rapido.
Ventajas
comodos
Contras
un poco fragiles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro
Sí, recomiendo este producto
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Tatopelaez
18/03/2018
España
Sorprendentes
Muy agradables, con buena calidad de sonido a muy buen precio.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro
djpapa71
03/07/2020
United Kingdom
quality
good sound,light weight comfortable ,good battery life and very cheap.
Ventajas
all
Contras
non
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic
Sí, recomiendo este producto
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Los resultados reales pueden variar