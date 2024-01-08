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SHB3075BL/00
Siente los graves con BASS+
Los auriculares Philips BASS+ ofrecen un gran nivel de graves en un formato elegante y compacto. Cuentan con un diseño increíble, un sonido excepcional y una gran relación calidad-precio. Auriculares inalámbricos Bluetooth para los que necesiten más graves en sus ritmos sin tamaño adicional.
Altavoces 32 mm, cerrado parte post.
De diadema
Almohadillas suaves para las orejas
Auriculares plegables
Estos graves potentes y definidos te permiten sentir el ritmo. No dejes que el diseño estilizado te engañe, los controladores especialmente ajustados y las rejillas de ventilación de graves producen frecuencias ultrabajas para crear el distintivo de sonido de BASS+.
Diseñados para un ajuste óptimo, los auriculares BASS+ cuentan con auriculares giratorios y una banda de sujeción ajustable para garantizar un ajuste fantástico para cualquier usuario.
Los auriculares BASS+ disponen de altavoces de 32 mm que producen unos graves potentes e impactantes.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.9
de 4
39
Reseñas
Catåfora
08/01/2024
España
Estan bien
La relacion calidad precio es increible. Si no buscas gran cosa son geniales. son simples y pesan poco. la bateria dura y recarga muy rapido.
Ventajas
comodos
Contras
un poco fragiles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro
Fecha de uso 2023-09-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro
Fecha de uso 2023-09-08
Tatopelaez
18/03/2018
España
Sorprendentes
Muy agradables, con buena calidad de sonido a muy buen precio.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro
djpapa71
03/07/2020
United Kingdom
quality
good sound,light weight comfortable ,good battery life and very cheap.
Ventajas
all
Contras
non
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic
Fecha de uso 2018-07-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic
Fecha de uso 2018-07-03
Los resultados reales pueden variar