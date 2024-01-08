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BASS+Auriculares de diadema inalámbricos con micro

SHB3075BL/00

3.9

| (39) Reseñas

Disponible en

Blanco
Blanco
Blue
Blue
Negro
Negro
Rojo
Rojo

Siente los graves con BASS+

Los auriculares Philips BASS+ ofrecen un gran nivel de graves en un formato elegante y compacto. Cuentan con un diseño increíble, un sonido excepcional y una gran relación calidad-precio. Auriculares inalámbricos Bluetooth para los que necesiten más graves en sus ritmos sin tamaño adicional.

Ver todos los beneficios

Siente los graves con BASS+

  • Altavoces 32 mm, cerrado parte post.

  • De diadema

  • Almohadillas suaves para las orejas

  • Auriculares plegables

Graves potentes y definidos que puedes sentir

Graves potentes y definidos que puedes sentir

Estos graves potentes y definidos te permiten sentir el ritmo. No dejes que el diseño estilizado te engañe, los controladores especialmente ajustados y las rejillas de ventilación de graves producen frecuencias ultrabajas para crear el distintivo de sonido de BASS+.

Auriculares y banda de sujeción ajustables para una comodidad óptima

Auriculares y banda de sujeción ajustables para una comodidad óptima

Diseñados para un ajuste óptimo, los auriculares BASS+ cuentan con auriculares giratorios y una banda de sujeción ajustable para garantizar un ajuste fantástico para cualquier usuario.

Altavoces de 32 mm

Altavoces de 32 mm

Los auriculares BASS+ disponen de altavoces de 32 mm que producen unos graves potentes e impactantes.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

39

Reseñas

08/01/2024

España

España

Estan bien

La relacion calidad precio es increible. Si no buscas gran cosa son geniales. son simples y pesan poco. la bateria dura y recarga muy rapido.

Ventajas

comodos

Contras

un poco fragiles

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro

Fecha de uso 2023-09-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro

Fecha de uso 2023-09-08

18/03/2018

España

España

Sorprendentes

Muy agradables, con buena calidad de sonido a muy buen precio.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro

03/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

quality

good sound,light weight comfortable ,good battery life and very cheap.

Ventajas

all

Contras

non

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic

Fecha de uso 2018-07-03

Sí, recomiendo este producto

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Fecha de uso 2018-07-03

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