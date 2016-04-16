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Descatalogado
SHE3800BL/00
Azul
Las almohadillas están disponibles en 3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para un ajuste personalizado perfecto.
El pequeño y eficiente altavoz de 8,6 mm ofrece un sonido claro para que puedas disfrutar de una calidad de audición mejorada en cualquier lugar.
La forma ovalada del tubo de sonido se basa en la amplia investigación sobre el oído humano. La forma ergonómica, diseñada para adaptarse a cualquier oreja cómodamente, garantiza un ajuste perfecto y una comodidad total para disfrutar de la música.
2.7
de 4
3
Reseñas
Nico94
16/04/2016
España
Exelente sonido
Además de aislar el sonido, se sienten muy cómodos y suenan genial!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3800WT Auriculares intrauditivos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3800WT Auriculares intrauditivos
ram47
26/08/2014
France
ce produit MP3 (2012) est très moyen !
dans le métro, le train l'isolation phonique n'est pas suffisante. pour entendre comme il faut les graves il faut appuyer à fond dans les oreilles avec Ses doigts.
Esta reseña se realizó para SHE3800PK In-Ear Headphones
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Sarahh
18/08/2016
France
Ne respecte pas ses promesses
Je ne sais pas si c'est ma paire qui est deffectueuse ou le model en lui même , les aigue font mal aux oreilles et les basses sont presque inexistantes
Esta reseña se realizó para SHE3800PK In-Ear Headphones
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