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Descatalogado
SHE3800WT/00
Blanco
La forma ovalada del tubo de sonido se basa en la amplia investigación sobre el oído humano. La forma ergonómica, diseñada para adaptarse a cualquier oreja cómodamente, garantiza un ajuste perfecto y una comodidad total para disfrutar de la música.
Para prolongar la vida útil de tus auriculares, una suave goma en la conexión entre el cable y los auriculares protege la conexión frente a daños debidos al plegado frecuente.
El pequeño y eficiente altavoz de 8,6 mm ofrece un sonido claro para que puedas disfrutar de una calidad de audición mejorada en cualquier lugar.
2.7
de 4
3
Reseñas
Nico94
16/04/2016
España
Exelente sonido
Además de aislar el sonido, se sienten muy cómodos y suenan genial!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3800WT Auriculares intrauditivos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3800WT Auriculares intrauditivos
ram47
26/08/2014
France
ce produit MP3 (2012) est très moyen !
dans le métro, le train l'isolation phonique n'est pas suffisante. pour entendre comme il faut les graves il faut appuyer à fond dans les oreilles avec Ses doigts.
Esta reseña se realizó para SHE3800PK In-Ear Headphones
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Sarahh
18/08/2016
France
Ne respecte pas ses promesses
Je ne sais pas si c'est ma paire qui est deffectueuse ou le model en lui même , les aigue font mal aux oreilles et les basses sont presque inexistantes
Esta reseña se realizó para SHE3800PK In-Ear Headphones
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