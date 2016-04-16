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Descatalogado

Auriculares intrauditivos

SHE3800PK/00

2.7

| (3) Reseñas

Disponible en

Blanco
Blanco
Blue
Blue
Morado
Morado
Negro
Negro
Rosa
Rosa

Graves extra

Los coloridos y compactos SHE3800 encierran mucho potencial con sus altavoces eficientes que ofrecen graves ultradinámicos. Las fundas suaves con insertos de tubo ovalados garantizan su ergonomía.

Ver todos los beneficios

Auriculares cómodos con tubo de sonido ovalado

Graves extra

  • Rosa

El sistema de protección de cable reforzado aumenta la duración y la conectividad

Para prolongar la vida útil de tus auriculares, una suave goma en la conexión entre el cable y los auriculares protege la conexión frente a daños debidos al plegado frecuente.

Diseño intrauditivo cerrado para unos graves y un aislamiento del ruido mejorados

Diseño intrauditivo cerrado para unos graves y un aislamiento del ruido mejorados

El diseño intrauditivo ultrapequeño garantiza un ajuste cómodo para bloquear el ruido ambiental, mientras que su estructura cerrada ofrece un rendimiento de graves mejorado.

Controladores eficientes de 8,6 mm que ofrecen sonido claro y preciso

Controladores eficientes de 8,6 mm que ofrecen sonido claro y preciso

El pequeño y eficiente altavoz de 8,6 mm ofrece un sonido claro para que puedas disfrutar de una calidad de audición mejorada en cualquier lugar.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.7

de 4

3

Reseñas

4
3

16/04/2016

España

España

Exelente sonido

Además de aislar el sonido, se sienten muy cómodos y suenan genial!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3800WT Auriculares intrauditivos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3800WT Auriculares intrauditivos

26/08/2014

France

France

ce produit MP3 (2012) est très moyen !

dans le métro, le train l'isolation phonique n'est pas suffisante. pour entendre comme il faut les graves il faut appuyer à fond dans les oreilles avec Ses doigts.

Esta reseña se realizó para SHE3800PK In-Ear Headphones

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18/08/2016

France

France

Ne respecte pas ses promesses

Je ne sais pas si c'est ma paire qui est deffectueuse ou le model en lui même , les aigue font mal aux oreilles et les basses sont presque inexistantes

Esta reseña se realizó para SHE3800PK In-Ear Headphones

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