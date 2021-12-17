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  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
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  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto delantera
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  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del control remoto
  • Fotografía del control remoto
  • Dibujo lateral del conector
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
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  • Fotografía del producto en uso
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  • Fotografía del producto en uso

Descatalogado

Barra de sonido 3.1 con subwoofer inalámbrico

TAB8805/10

2.8

| (21) Reseñas

Potente sonido cinematográfico

Saca el máximo partido a las noches de cine gracias a esta potente barra de sonido con subwoofer inalámbrico. El sonido 3D envolvente de Dolby Atmos te sitúa justo en el centro de la escena. La compatibilidad con Play-Fi facilita la creación de una verdadera configuración de sonido envolvente.

Ver todos los beneficios

Potente sonido cinematográfico

  • 400 W máx. Subwoofer inalámbrico

  • Dolby Atmos®

  • Compatible con DTS Play-Fi

  • Se conecta con asistentes de voz

Barra de sonido inteligente. Potencia cinematográfica

Barra de sonido inteligente. Potencia cinematográfica

Esta barra de sonido ofrece 300 W de sonido excelente en todo lo que ves y en las canciones que más te gustan. Los 3,1 canales llenan cualquier habitación con bandas sonoras cautivantes, efectos atronadores y diálogos nítidos. El subwoofer inalámbrico añade impacto a cada explosión y cada compás.

Dolby Atmos. Aumenta la emoción

Dolby Atmos. Aumenta la emoción

Aumenta el dramatismo independientemente de lo que veas. Esta barra de sonido compatible con Dolby Atmos reproduce profundidad y altura, creando un sonido Surround tridimensional virtual que fluye por encima de ti y a tu alrededor.

Play-Fi, desde audio multisala hasta sonido envolvente

Play-Fi, desde audio multisala hasta sonido envolvente

Gracias a su sencilla compatibilidad con Play-Fi, esta barra de sonido será la estrella de tu sistema multisala. Puedes sincronizar los altavoces compatibles con Play-Fi para obtener audio en varias habitaciones o incluso crear un auténtico sistema de sonido envolvente, todo ello a través de la aplicación Philips Sound o la aplicación Play-Fi.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.8

de 4

21

Reseñas

4

17/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great sound

Easy to set up sound and bass are great I have added 2 play fi speakers for even more emersive sound very happy with this soundbar.

Ventajas

Lots of features great sound looks smart sat under tv

Contras

None

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer

Fecha de uso 2020-11-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer

Fecha de uso 2020-11-17

24/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

Sound is amazing

I just upgraded my soundbar as my previous one wasn't connecting particularly well with my new OLED TV. Only used it today but the sound and power from this is second to none for the price and is far more superior to previous soundbar I've had.

Ventajas

Great sound

Contras

Slightly larger than previous soundbar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer

Fecha de uso 2021-10-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer

Fecha de uso 2021-10-24

06/11/2023

Danmark

Danmark

Fed soundbar

Har lige købt denne soundbar, den er over al forventning. Den understøtter alt hvad man har brug for idag

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer

Fecha de uso 2023-10-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer

Fecha de uso 2023-10-06

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