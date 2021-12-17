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Descatalogado
TAB8805/10
Potente sonido cinematográfico
Saca el máximo partido a las noches de cine gracias a esta potente barra de sonido con subwoofer inalámbrico. El sonido 3D envolvente de Dolby Atmos te sitúa justo en el centro de la escena. La compatibilidad con Play-Fi facilita la creación de una verdadera configuración de sonido envolvente.
400 W máx. Subwoofer inalámbrico
Dolby Atmos®
Compatible con DTS Play-Fi
Se conecta con asistentes de voz
Esta barra de sonido ofrece 300 W de sonido excelente en todo lo que ves y en las canciones que más te gustan. Los 3,1 canales llenan cualquier habitación con bandas sonoras cautivantes, efectos atronadores y diálogos nítidos. El subwoofer inalámbrico añade impacto a cada explosión y cada compás.
Aumenta el dramatismo independientemente de lo que veas. Esta barra de sonido compatible con Dolby Atmos reproduce profundidad y altura, creando un sonido Surround tridimensional virtual que fluye por encima de ti y a tu alrededor.
Gracias a su sencilla compatibilidad con Play-Fi, esta barra de sonido será la estrella de tu sistema multisala. Puedes sincronizar los altavoces compatibles con Play-Fi para obtener audio en varias habitaciones o incluso crear un auténtico sistema de sonido envolvente, todo ello a través de la aplicación Philips Sound o la aplicación Play-Fi.
2.8
de 4
21
Reseñas
Mikelew
17/12/2021
United Kingdom
Great sound
Easy to set up sound and bass are great I have added 2 play fi speakers for even more emersive sound very happy with this soundbar.
Ventajas
Lots of features great sound looks smart sat under tv
Contras
None
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer
Fecha de uso 2020-11-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer
Fecha de uso 2020-11-17
Tropiben
24/11/2021
United Kingdom
Sound is amazing
I just upgraded my soundbar as my previous one wasn't connecting particularly well with my new OLED TV. Only used it today but the sound and power from this is second to none for the price and is far more superior to previous soundbar I've had.
Ventajas
Great sound
Contras
Slightly larger than previous soundbar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer
Fecha de uso 2021-10-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer
Fecha de uso 2021-10-24
Filme
06/11/2023
Danmark
Fed soundbar
Har lige købt denne soundbar, den er over al forventning. Den understøtter alt hvad man har brug for idag
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer
Fecha de uso 2023-10-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer
Fecha de uso 2023-10-06