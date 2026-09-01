Auriculares ultrapequeños. Ajuste supercómodo

Nuestros auriculares totalmente inalámbricos más pequeños hasta la fecha cuentan con un discreto diseño que se ajusta y se siente de maravilla, incluso si los llevas todo el día. Los auriculares se asientan en el oído externo, por lo que no hay ninguna almohadilla que se introduzca en el canal auditivo. Si necesitas un poco más de sujeción, puedes elegir entre tres tamaños de fundas de silicona (incluidas).