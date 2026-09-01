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TAT2149BK/00
Diminutos pero potentes
Con su comodísimo diseño, estos diminutos auriculares True Wireless sientan bien y quedan bien durante todo el día. Ofrecen una potencia que desmiente su tamaño, con un sonido excelente y graves adicionales a bajo volumen. ¿Vas a salir? El estuche incluso se puede llevar en un llavero.
Auriculares True Wireless diminutos
Estuche de carga para llavero
Sonido natural. Graves dinámicos
Llamadas nítidas
Nuestros auriculares totalmente inalámbricos más pequeños hasta la fecha cuentan con un discreto diseño que se ajusta y se siente de maravilla, incluso si los llevas todo el día. Los auriculares se asientan en el oído externo, por lo que no hay ninguna almohadilla que se introduzca en el canal auditivo. Si necesitas un poco más de sujeción, puedes elegir entre tres tamaños de fundas de silicona (incluidas).
Puede que estos auriculares totalmente inalámbricos sean pequeños, pero no tendrás que subir el volumen para obtener el mejor sonido de sus altavoces de 10 mm. Activa los graves dinámicos mediante el auricular izquierdo o la aplicación Philips Headphones y disfruta de toda la potencia de tus líneas de bajo favoritas, incluso a bajo volumen.
Tu voz se oirá con claridad durante las llamadas. Un micrófono específico capta el sonido de tu voz, mientras que un algoritmo de reducción de ruido atenúa parte del ruido de fondo de tu entorno.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Opiniones