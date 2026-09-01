ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 45 días

Todas las series

  • Imagen solo del producto
  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Producto con fotografía de accesorios
  • Imagen principal
  • Imagen solo del producto
  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Producto con fotografía de accesorios
  • Imagen principal

Auriculares verdaderamente inalámbricos

TAT2149BK/00

Diminutos pero potentes

Con su comodísimo diseño, estos diminutos auriculares True Wireless sientan bien y quedan bien durante todo el día. Ofrecen una potencia que desmiente su tamaño, con un sonido excelente y graves adicionales a bajo volumen. ¿Vas a salir? El estuche incluso se puede llevar en un llavero.

Ver todos los beneficios

Diminutos pero potentes

  • Auriculares True Wireless diminutos

  • Estuche de carga para llavero

  • Sonido natural. Graves dinámicos

  • Llamadas nítidas

Auriculares ultrapequeños. Ajuste supercómodo

Auriculares ultrapequeños. Ajuste supercómodo

Nuestros auriculares totalmente inalámbricos más pequeños hasta la fecha cuentan con un discreto diseño que se ajusta y se siente de maravilla, incluso si los llevas todo el día. Los auriculares se asientan en el oído externo, por lo que no hay ninguna almohadilla que se introduzca en el canal auditivo. Si necesitas un poco más de sujeción, puedes elegir entre tres tamaños de fundas de silicona (incluidas).

Un sonido excelente incluso a bajo volumen con Dynamic Bass

Un sonido excelente incluso a bajo volumen con Dynamic Bass

Puede que estos auriculares totalmente inalámbricos sean pequeños, pero no tendrás que subir el volumen para obtener el mejor sonido de sus altavoces de 10 mm. Activa los graves dinámicos mediante el auricular izquierdo o la aplicación Philips Headphones y disfruta de toda la potencia de tus líneas de bajo favoritas, incluso a bajo volumen.

Llamadas nítidas. Te oirán con claridad

Llamadas nítidas. Te oirán con claridad

Tu voz se oirá con claridad durante las llamadas. Un micrófono específico capta el sonido de tu voz, mientras que un algoritmo de reducción de ruido atenúa parte del ruido de fondo de tu entorno.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.