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Nuevo
Acaba con hasta el 99,9 % de las bacterias**
Potentes propiedades desinfectantes
Con el cubo UV para afeitadora de Philips, la superficie de la unidad de afeitado se trata con luz UV. Incorpora tres LED UV-C con una potente longitud de onda de 275 nm que elimina hasta el 99,9 % de las bacterias** para disfrutar de un afeitado limpio e higiénico.
El cubo UV para afeitadora utiliza luz UV-C. Gracias a su corta longitud de onda, la luz UV-C destaca por sus potentes propiedades desinfectantes. Resulta eficaz para inactivar microorganismos, por lo que permite desinfectar de forma segura las superficies de los objetos y distintos espacios.
El cubo UV para afeitadora es compatible con: Series 5000, 5000X, 6000, 7000, 8000, 9000, 9000 Prestige, i9000, i9000 Prestige e i9000 Prestige Ultra.
3.9
de 4
66
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
riki.
14/07/2026
España
Comprador verificado
Funciona correctamente
Producto de buena calidad.Bien enbasado y bien empaquetado.
Esta reseña se realizó para CC12/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Date of Use 2026-06-28
Esta reseña se realizó para CC12/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Date of Use 2026-06-28
MiguelCJ
20/06/2025
España
Comprador verificado
Comodidad y limpieza.
Muy cómodo, limpia muy bien la afeitadora. Utilizo la limpieza en cada afeitado.
Esta reseña se realizó para CC16/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Esta reseña se realizó para CC16/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Jessup
25/05/2025
España
hola
lo mejor que hay en el mercado lo recomiendo a todos los hombre
Esta reseña se realizó para CC13/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Esta reseña se realizó para CC13/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Al utilizar el cubo UV para afeitadora
Elimina en 10 minutos el 99,9 % de las bacterias Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B y Staphylococcus albus presentes en la superficie de la afeitadora, según pruebas realizadas por un laboratorio externo