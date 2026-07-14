ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Disfruta cada día de un afeitado aún más higiénico*
  • Disfruta cada día de un afeitado aún más higiénico*
  • Disfruta cada día de un afeitado aún más higiénico*
  • Disfruta cada día de un afeitado aún más higiénico*
  • Disfruta cada día de un afeitado aún más higiénico*
  • Disfruta cada día de un afeitado aún más higiénico*
  • Disfruta cada día de un afeitado aún más higiénico*
  • Disfruta cada día de un afeitado aún más higiénico*
  • Disfruta cada día de un afeitado aún más higiénico*
  • Disfruta cada día de un afeitado aún más higiénico*
  • Disfruta cada día de un afeitado aún más higiénico*
  • Disfruta cada día de un afeitado aún más higiénico*

Nuevo

AccessoriesCubo UV para afeitadora

UVC10/00

3.9
| (66) Reseñas | 80% ha recomendado este producto
Disfruta cada día de un afeitado aún más higiénico*
Disfruta cada día de un afeitado limpio e higiénico con el cubo UV para afeitadora, que elimina hasta el 99,9 % de las bacterias**.
Ver todos los beneficios

Acaba con hasta el 99,9 % de las bacterias**

Disfruta cada día de un afeitado aún más higiénico*

  • Acaba con hasta el 99,9 % de las bacterias**

  • Potentes propiedades desinfectantes

Acaba con hasta el 99,9 % de las bacterias**

Acaba con hasta el 99,9 % de las bacterias**

Con el cubo UV para afeitadora de Philips, la superficie de la unidad de afeitado se trata con luz UV. Incorpora tres LED UV-C con una potente longitud de onda de 275 nm que elimina hasta el 99,9 % de las bacterias** para disfrutar de un afeitado limpio e higiénico.

Potentes propiedades desinfectantes

Potentes propiedades desinfectantes

El cubo UV para afeitadora utiliza luz UV-C. Gracias a su corta longitud de onda, la luz UV-C destaca por sus potentes propiedades desinfectantes. Resulta eficaz para inactivar microorganismos, por lo que permite desinfectar de forma segura las superficies de los objetos y distintos espacios.

Compatibilidad del cubo UV para afeitadora

Compatibilidad del cubo UV para afeitadora

El cubo UV para afeitadora es compatible con: Series 5000, 5000X, 6000, 7000, 8000, 9000, 9000 Prestige, i9000, i9000 Prestige e i9000 Prestige Ultra.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

66

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

14/07/2026

España

España

Comprador verificado

Funciona correctamente

Producto de buena calidad.Bien enbasado y bien empaquetado.

Esta reseña se realizó para CC12/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Date of Use 2026-06-28

Esta reseña se realizó para CC12/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Date of Use 2026-06-28

20/06/2025

España

España

Comprador verificado

Comodidad y limpieza.

Muy cómodo, limpia muy bien la afeitadora. Utilizo la limpieza en cada afeitado.

Esta reseña se realizó para CC16/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Esta reseña se realizó para CC16/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

25/05/2025

España

España

hola

lo mejor que hay en el mercado lo recomiendo a todos los hombre

Esta reseña se realizó para CC13/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Esta reseña se realizó para CC13/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Al utilizar el cubo UV para afeitadora

  2. Elimina en 10 minutos el 99,9 % de las bacterias Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B y Staphylococcus albus presentes en la superficie de la afeitadora, según pruebas realizadas por un laboratorio externo