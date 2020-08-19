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Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Imagen clara y rendimiento eficiente
Trabaja como nunca con el monitor Full HD de 22" de Philips. Las imágenes nítidas y los colores vibrantes de la resolución Full HD te proporcionan el espacio y la claridad que necesitas para concentrarte en tu trabajo, mientras que la regulación de altura, la tecnología sin parpadeo y el modo LowBlue reducen el cansancio de la vista.
B Line
22 (21,5"/54,6 cm en diagonal)
1920 x 1080 (Full HD)
Al pulsar el interruptor de 0 vatios, ubicado cómodamente en la parte posterior, puedes desconectar completamente el monitor de la fuente de alimentación de CA. Esto da como resultado un consumo de energía cero que reduce incluso más las emisiones de dióxido de carbono.
Disfruta de una mayor comodidad y legibilidad al leer documentos largos con mucho texto. El modo EasyRead crea una experiencia de visualización similar al papel y más respetuosa con la vista ajustando los colores y los niveles de zoom de la pantalla para simular la sensación de lectura en papel real en la pantalla digital.
Debido a la manera en que se controla el brillo en las pantallas con retroiluminación LED, algunos usuarios pueden experimentar un parpadeo en la pantalla que causa fatiga visual. La tecnología sin parpadeo de Philips aplica una nueva solución para regular el brillo y reducir el parpadeo con el fin de ofrecer una visualización más cómoda.
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
SamJK
19/08/2020
United Kingdom
Comprador verificado
Great monitor
Bought on basis of brand reputation and others reviews of the product. Great monitor, easy to set up (just needed adaptor for HDMI to fit Mac Pro, already had one). Very happy with the screen resolution for photo editing, spreadsheet etc, as well as the overall features and system management.
Ventajas
Resolution and brand
Contras
MacPro adaptor needed
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 221B8LHEB LCD monitor
Fecha de uso 2020-07-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 221B8LHEB LCD monitor
Fecha de uso 2020-07-19
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
EPEAT es válido solamente si Philips registra el producto. Visita https://www.epeat.net/ para conocer el estado del registro en tu país.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.