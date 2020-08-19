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Descatalogado

Monitor LCD

221B8LHEB/01

5

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Imagen clara y rendimiento eficiente

Trabaja como nunca con el monitor Full HD de 22" de Philips. Las imágenes nítidas y los colores vibrantes de la resolución Full HD te proporcionan el espacio y la claridad que necesitas para concentrarte en tu trabajo, mientras que la regulación de altura, la tecnología sin parpadeo y el modo LowBlue reducen el cansancio de la vista.

Ver todos los beneficios

para una productividad máxima

Imagen clara y rendimiento eficiente

  • B Line

  • 22 (21,5"/54,6 cm en diagonal)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Consumo de energía cero con interruptor de 0 vatios

Al pulsar el interruptor de 0 vatios, ubicado cómodamente en la parte posterior, puedes desconectar completamente el monitor de la fuente de alimentación de CA. Esto da como resultado un consumo de energía cero que reduce incluso más las emisiones de dióxido de carbono.

Modo EasyRead para una experiencia equiparable a la lectura en papel

Disfruta de una mayor comodidad y legibilidad al leer documentos largos con mucho texto. El modo EasyRead crea una experiencia de visualización similar al papel y más respetuosa con la vista ajustando los colores y los niveles de zoom de la pantalla para simular la sensación de lectura en papel real en la pantalla digital.

Reducción de la vista cansada gracias a la tecnología sin parpadeo

Debido a la manera en que se controla el brillo en las pantallas con retroiluminación LED, algunos usuarios pueden experimentar un parpadeo en la pantalla que causa fatiga visual. La tecnología sin parpadeo de Philips aplica una nueva solución para regular el brillo y reducir el parpadeo con el fin de ofrecer una visualización más cómoda.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

19/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Great monitor

Bought on basis of brand reputation and others reviews of the product. Great monitor, easy to set up (just needed adaptor for HDMI to fit Mac Pro, already had one). Very happy with the screen resolution for photo editing, spreadsheet etc, as well as the overall features and system management.

Ventajas

Resolution and brand

Contras

MacPro adaptor needed

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 221B8LHEB LCD monitor

Fecha de uso 2020-07-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 221B8LHEB LCD monitor

Fecha de uso 2020-07-19

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Avisos legales

  1. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  2. EPEAT es válido solamente si Philips registra el producto. Visita https://www.epeat.net/ para conocer el estado del registro en tu país.

  3. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.