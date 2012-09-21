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Descatalogado
Disfrutá de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida
Disfrutá al máximo de esta pantalla estética y delgada. Es la opción ideal para vos porque incluye funciones esenciales como SmartContrast, que te ofrece imágenes brillantes y llenas de vida.
Línea V
23" (58,4 cm)
Energy Star es un programa de ahorro de energía patrocinado por la agencia estadounidense EPA (Environmental Protection Agency) que también ha sido adoptado por muchos otros países. La certificación Energy Star te garantiza que estás adquiriendo un producto que cumple con los últimos estándares en ahorro de energía y que ahorra la máxima energía posible en todos los niveles de funcionabilidad. Los nuevos monitores de Philips cumplen o superan estos estándares. Por ejemplo, en el modo de suspensión Energy Star 5.0 necesita consumir menos de 1 vatio de energía mientras que los monitores Philips consumen menos de 0,5 vatios. Para obtener más información visita www.energystar.gov
Si querés que tu pantalla plana LCD tenga el máximo contraste y las imágenes más vibrantes, la avanzada tecnología de procesamiento de video de Philips es la solución ideal porque te ofrece un exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. Con SmartContrast podés aumentar el contraste con excelentes tonos de negro y reflejar con precisión milimétrica las sombras oscuras y los colores. Como resultado, se obtienen imágenes brillantes y de apariencia real, con alto contraste y colores vibrantes.
La pantalla Full HD dispone de una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p. Se trata de la resolución máxima de fuentes de alta definición para la mejor calidad de imagen posible. Está totalmente preparada para el futuro, ya que admite señales 1080p desde todas las fuentes, incluyendo las más recientes, como Blu-ray y avanzadas consolas de videojuegos de alta definición. El procesamiento de la señal se actualiza de forma exhaustiva para admitir esta señal y resolución de alta calidad. Reproduce imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos con un brillo óptimo y un colorido insuperable.
4.5
de 4
15
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
kgm83
21/09/2012
United Kingdom
philips led monitor 236v3lsb
VERY GOOD PICTURE QUALITY, VERY SMOOTH. WELL BUILT. HD PICTURE GREAT. IF YOU WANT A GOOD MONITOR, LOOK NO FURTHER.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 236V3LSB LED monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 236V3LSB LED monitor
08/11/2019
Italia
qualita' prodotto
ottimo prodotto. sarei interessato che qualcuno mi scrivess dove si trovano i suoi driver. grazie
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 236V3LSB LED monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 236V3LSB LED monitor
Hollie
02/12/2013
België
dit product is volledig O.K.
Zeer goed product zonder problemen,werkt prima en ik zou het iedereen aanraden
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226V3LSB LED monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226V3LSB LED monitor