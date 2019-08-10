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Descatalogado
240B7QPTEB/01
Imágenes nítidas, rendimiento eficiente
La pantalla PowerSensor de Philips, que utiliza un 85 % de plásticos reciclados tras ser usados por el consumidor y una carcasa sin PVC y BFR, es ideal para una productividad ecológica
B Line
24 (24,1"/61,1 cm en diagonal)
1920 x 1200 (WUXGA)
PowerSensor es un 'sensor de personas' incorporado que transmite y recibe señales infrarrojas inofensivas para determinar si el usuario está presente y reduce automáticamente el brillo del monitor cuando se ausenta, reduciendo el gasto energético hasta un 70 % y prolongando la vida del monitor.
La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo, incluso en el modo de articulación de 90 grados. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración Web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
Con la salida DisplayPort puedes conectar varias pantallas de alta resolución con un solo cable desde la primera pantalla al ordenador. La capacidad para crear un sistema en cadena de varias pantallas te permite contar con un escritorio limpio, sin necesidad de utilizar demasiados cables.
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
jackie58
10/08/2019
Italia
un po' difficile da configurare
un po' difficile da configurare, il cavo USB era difettoso lo ho dovuto sostituire. ma rimane sempre al top dei monitor lcd
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
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La carga rápida cumple con el estándar para carga de baterías por USB 1.2
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse