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Descatalogado

BrillianceMonitor LCD con PowerSensor

240B7QPTEB/01

5

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Imágenes nítidas, rendimiento eficiente

La pantalla PowerSensor de Philips, que utiliza un 85 % de plásticos reciclados tras ser usados por el consumidor y una carcasa sin PVC y BFR, es ideal para una productividad ecológica

Ver todos los beneficios

con PowerSensor

Imágenes nítidas, rendimiento eficiente

  • B Line

  • 24 (24,1"/61,1 cm en diagonal)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

PowerSensor ahorra hasta un 70 % de costes energéticos

PowerSensor es un 'sensor de personas' incorporado que transmite y recibe señales infrarrojas inofensivas para determinar si el usuario está presente y reduce automáticamente el brillo del monitor cuando se ausenta, reduciendo el gasto energético hasta un 70 % y prolongando la vida del monitor.

Tecnología IPS a todo color y amplios ángulos de visualización

La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo, incluso en el modo de articulación de 90 grados. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración Web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

Salida DisplayPort para conectar pantallas adicionales

Con la salida DisplayPort puedes conectar varias pantallas de alta resolución con un solo cable desde la primera pantalla al ordenador. La capacidad para crear un sistema en cadena de varias pantallas te permite contar con un escritorio limpio, sin necesidad de utilizar demasiados cables.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

10/08/2019

Italia

Italia

un po' difficile da configurare

un po' difficile da configurare, il cavo USB era difettoso lo ho dovuto sostituire. ma rimane sempre al top dei monitor lcd

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor

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